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تخمه کدو، خوراکی که می‌تواند رژیم شما را غافلگیر کند

تخمه کدو از آن خوراکی‌هایی است که به‌راحتی هنگام تماشای تلویزیون، کار کردن یا دورهمی‌ها سراغش می‌رویم و گاهی بدون اینکه متوجه باشیم، مقدار زیادی از آن می‌خوریم. اما آیا می‌دانید یک پیاله تخمه کدو چقدر کالری دارد؟
کد خبر: ۱۳۹۳۴۹۶
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تخمه کدو

به گزارش تابناک؛ اگر حدود ۳۰ گرم مغز تخمه کدو، یعنی تقریباً یک مشت کوچک، مصرف کنید، حدود ۱۶۵ تا ۱۷۰ کالری دریافت خواهید کرد. این مقدار در نگاه اول زیاد به نظر نمی‌رسد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که «یک مشت» به دو یا سه مشت تبدیل شود.

چرا تخمه کدو با وجود کالری بالا، خوراکی ارزشمندی است؟

تخمه کدو فقط کالری نیست. این دانه‌های کوچک حاوی پروتئین، چربی‌های غیراشباع، فیبر، منیزیم، روی و آهن هستند و می‌توانند بخشی از یک رژیم غذایی متعادل باشند.

چربی موجود در تخمه کدو عمدتاً از نوع غیراشباع است و پروتئین و فیبر آن نیز می‌تواند به احساس سیری کمک کند. به همین دلیل، مقدار مناسبی از تخمه کدو می‌تواند جایگزین میان‌وعده‌های کم‌ارزش‌تر شود.

یک پیاله تخمه کدو یا یک مشت؟

اینجا یک نکته مهم وجود دارد: «پیاله» اندازه دقیقی برای محاسبه کالری نیست. یک پیاله کوچک ممکن است ۳۰ گرم تخمه داشته باشد، اما یک کاسه بزرگ می‌تواند چند برابر این مقدار تخمه در خود جای دهد.

برای همین، اگر مراقب وزن خود هستید، بهتر است به جای اینکه با چشم مقدار تخمه را اندازه بگیرید، حدود ۲۰ تا ۳۰ گرم را به‌عنوان یک سهم در نظر بگیرید.

حدود ۳۰ گرم مغز تخمه کدو:

حدود ۱۶۵ تا ۱۷۰ کالری

حدود ۸ تا ۹ گرم پروتئین

مقدار قابل‌توجهی چربی‌های غیراشباع

فیبر و مواد معدنی ارزشمند

تخمه کدو چاق می‌کند؟

خود تخمه کدو به‌تنهایی باعث افزایش وزن نمی‌شود؛ مازاد کالری است که می‌تواند به افزایش وزن منجر شود. تخمه کدو به دلیل تراکم کالری بالا، اگر بدون توجه به مقدار مصرف شود، می‌تواند کالری دریافتی روزانه را به‌سرعت بالا ببرد.

مثلاً خوردن سه سهم ۳۰ گرمی در طول روز می‌تواند حدود ۵۰۰ کالری فقط از تخمه کدو به رژیم غذایی اضافه کند؛ بنابراین اگر هدفتان کاهش وزن است، حذف کامل تخمه کدو ضروری نیست؛ کافی است مقدار آن را کنترل کنید.

تخمه کدو شور یا خام؛ کدام بهتر است؟

اگر بین تخمه کدو شور و خام انتخاب می‌کنید، نوع کم‌نمک یا بدون نمک انتخاب مناسب‌تری است؛ به‌خصوص اگر در طول روز خوراکی‌های شور دیگری نیز مصرف می‌کنید.

تفت دادن تخمه به‌خودی‌خود الزاماً آن را به یک خوراکی ناسالم تبدیل نمی‌کند، اما اگر هنگام بودادن روغن زیادی به آن اضافه شود، کالری نهایی بیشتر خواهد شد.

بهترین زمان خوردن تخمه کدو چه زمانی است؟

زمان مصرف اهمیت کمتری از مقدار مصرف دارد. می‌توانید مقدار کنترل‌شده‌ای از تخمه کدو را به‌عنوان میان‌وعده مصرف کنید یا روی سالاد، ماست یا بعضی غذا‌ها بریزید.

ترفند ساده این است که تخمه را مستقیماً از بسته یا کاسه بزرگ نخورید. مقدار موردنظر خود را جدا کنید و باقی آن را کنار بگذارید. همین کار ساده می‌تواند جلوی خوردن صد‌ها کالری اضافه را بگیرد.

جمع‌بندی

تخمه کدو نمونه خوبی از خوراکی‌هایی است که هم مغذی است و هم پرکالری. حدود ۳۰ گرم مغز تخمه کدو نزدیک به ۱۷۰ کالری دارد؛ بنابراین لازم نیست آن را از رژیم غذایی حذف کنید، اما بهتر است مقدار مصرفتان مشخص باشد.

گاهی مشکل رژیم غذایی یک غذای ناسالم نیست؛ همان خوراکی سالمی است که بدون اندازه‌گیری، بیش از حد می‌خوریم.

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تخمه کدو خوراکی رژیم غذایی
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