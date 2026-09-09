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ماجرای ازدواج مجدد بازیگر مشهور زن!

مریم کاویانی به اخبار منتشره درباره ازدواج مجددش واکنش نشان داد و حقیقت ماجرا را بیان کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۸۷
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391 بازدید
ازدواج مجدد

به گزارش تابناک؛ در این روزها اخباری درباره ازدواج مجدد مریم کاویانی، بازیگر سینما و تلویزیون، شایع شده تا توجه کاربران به زندگی شخصی او جلب شود. 

این ادعاها در حالی است که هیچ واکنش رسمی یا تأییدی از سوی مریم کاویانی یا علی انصاری، چهره اقتصادی و بنیانگذار بانک آینده، درباره این موضوع منتشر نشده بود. حالا مریم کاویانی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، برای نخستین بار به این حواش ازدواج مجددش واکنش نشان داده و تأکید کرده است که مطالب منتشرشده درباره او صحت ندارد.

او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: گاهی یک شایعه کاملا کذب و بی اساس یا حرف نادرست، شاید برای گوینده فقط چند کلمه باشد، اما می‌تواند تأثیر زیادی بر زندگی، آرامش و اعتبار یک انسان و اطرافیانش داشته باشد. قضاوت کردن بر اساس شنیده‌ها، بدون اطلاع از حقیقت، می‌تواند باعث ایجاد سوءتفاهم و آسیب به روابط و اعتماد میان افراد شود.
 
در همین راستا، لازم می‌دانم با احترام و صراحت اعلام کنم که مطالب و شایعاتی که اخیراً درباره من مطرح شده، صحت ندارد و آن‌ها را با قاطعیت و جدیت تکذیب می‌کنم.

امیدوارم با احترام به یکدیگر، اجازه ندهیم شایعات، زندگی و آرامش هیچ انسانی را تحت تأثیر قرار دهد.

مریم کاویانی چند بار ازدواج کرده؟

خانم بازیگر تابحال دوبار ازدواج کرده است که از همسر اول مریم کاویانی و علت جدایی مریم کاویانی از همسر اولش خبر موثق و تایید شده ای در دسترس نیست. اما همانطور که در بیوگرافی مریم کاویانی نیز گفته بودیم مریم کاویانی و رامین مهمانپرست، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و سفیر ایران در زمستان 1397 و در کشور لهستان ازدواج کردند که پس از سه سال، در سال 1400 از وی نیز جدا شد.

بنابراین؛ اخباری که در ارتباط با مریم کاویانی و همسر جدیدش و ازدواج سوم او منتشر شده شایعه بوده و توسط این بازیگر تکذیب شد. 

منبع: نمناک

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ازدواج مجدد مریم کاویانی بازیگر زن شایعات بازیگران ازدواج
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