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اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

وزارت خزانه داری دولت تروریستی آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۸۴
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وزارت خزانه داری آمریکا



به گزارش تابناک؛ وزارت خزانه داری دولت تروریستی آمریکا خبر داد در ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران از اعمال تحریم‌های جدید علیه این کشور اعمال خواهد کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز نام یک فرد و ۳۵ شرکت  از جمله ۲۷ شرکت هواپیمایی مسافربری را به بهانه ارتباط با ایران در فهرست تحریم‌های ضدایرانی قرار داد.

مجوز موقت برای صادرات مجدد برخی هواپیماهای مسافربری به ایران را به طور نامحدود به حالت تعلیق درآوردیم.

 

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tabnak.ir/005qVY