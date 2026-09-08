عکس: مجوز رسمی نصب رادیو در منزل

به گزارش تابناک ، تصویری از مجوز رسمی نصب رادیو در منزل مربوط به سال ۱۳۱۹ شمسی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.