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عکس: مجوز رسمی نصب رادیو در منزل

به گزارش تابناک ، تصویری از مجوز رسمی نصب رادیو در منزل مربوط به سال ۱۳۱۹ شمسی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۶۳
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605 بازدید
مجوز رادیو
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