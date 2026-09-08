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عکس: مجوز رسمی نصب رادیو در منزل
به گزارش تابناک ، تصویری از مجوز رسمی نصب رادیو در منزل مربوط به سال ۱۳۱۹ شمسی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
کد خبر:
۱۳۹۳۴۶۳
تاریخ انتشار:
۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
08 September 2026
کد خبر:
۱۳۹۳۴۶۳
|
۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
08 September 2026
|
605
بازدید
605
بازدید
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