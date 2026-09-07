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گفت‌وگوی تلفنی ترامپ با نخست وزیر انگلیس درباره تنگه هرمز

دفتر نخست‌وزیری انگلیس شامگاه دوشنبه از تماس تلفنی میان نخست‌وزیر این کشور و رئیس‌جمهور ایالات متحده و گفت‌وگوی آن‌ها درباره تنگه هرمز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۰۵
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، دفتر نخست‌وزیری انگلیس اعلام کرد: اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا روز دوشنبه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور تلفنی گفت‌وگو کرد و آنها بر سر لزوم ادامه تلاش برای آتش‌بس جهت پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین توافق کردند.

بنا بر این گزارش، سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس گفت: نخست‌وزیر بر حمایت انگلیس از اوکراین و مذاکرات صلح اخیر به رهبری ایالات متحده تاکید کرد.

وی افزود: برنهام و ترامپ همچنین درباره غرب آسیا گفت‌وگو کردند و برنهام بر اهمیت راه‌حل دو دولتی، بازگشایی تنگه هرمز و راه‌حلی برای برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد.

این تماس تلفنی روز دوشنبه پس از آن انجام شد که جارد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان ریاست‌جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در کی‌یف دیدار کردند و روز شنبه نیز با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مسکو دیدار و گفت‌وگو کردند.

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برچسب ها
آمریکا ترامپ انگلیس نخست وزیر انگلیس ایران جنگ تنگه هرمز اندی برنهام
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