گفتوگوی تلفنی ترامپ با نخست وزیر انگلیس درباره تنگه هرمز
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، دفتر نخستوزیری انگلیس اعلام کرد: اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا روز دوشنبه با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بهطور تلفنی گفتوگو کرد و آنها بر سر لزوم ادامه تلاش برای آتشبس جهت پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین توافق کردند.
بنا بر این گزارش، سخنگوی دفتر نخستوزیری انگلیس گفت: نخستوزیر بر حمایت انگلیس از اوکراین و مذاکرات صلح اخیر به رهبری ایالات متحده تاکید کرد.
وی افزود: برنهام و ترامپ همچنین درباره غرب آسیا گفتوگو کردند و برنهام بر اهمیت راهحل دو دولتی، بازگشایی تنگه هرمز و راهحلی برای برنامه هستهای ایران تاکید کرد.
این تماس تلفنی روز دوشنبه پس از آن انجام شد که جارد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان ریاستجمهوری ایالات متحده روز یکشنبه با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در کییف دیدار کردند و روز شنبه نیز با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در مسکو دیدار و گفتوگو کردند.