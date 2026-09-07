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تلاش قطر برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها

سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد که دوحه برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، سقوط موشک‌ها در مناطق مسکونی و حملات به ایران تلاش می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۸۸
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قطر

به گزارش تابناک، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان گفت: ما برای مهار بحران و فراهم کردن شرایط لازم برای مذاکراتی که به یک راه‌حل پایدار منجر شود، تلاش می‌کنیم.

وی افزود: ما نمی‌خواهیم درگیری متوقف شود و پس از چند ماه دوباره به آن بازگردیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد: اولویت ما بازگشایی تنگه هرمز و کاهش فشار اقتصادی بر مردم منطقه، از جمله مردم ایران، است.

وی گفت: ما برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، سقوط موشک‌ها در مناطق مسکونی و حملات به ایران تلاش می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان اظهار کرد: ما به یک اقدام جمعی منطقه‌ای برای آغاز گفت‌وگویی فراگیر که همه طرف‌ها را دربرگیرد، نیاز داریم.

وی افزود: رسیدگی به ریشه‌های بحران مستلزم بازگشت به آنچه در غزه رخ داد و حل مسئله فلسطین است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: اراده سیاسی و راه‌حل‌های فنی، دو مانع اصلی در مسیر دستیابی به توافق هستند.

وی در ادامه بیان کرد: ما سناریوهای متعددی را بررسی می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که نگرانی‌های هر دو طرف در مذاکرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر درباره تحریم‌ها نیز گفت: تحریم‌ها ابزاری دیپلماتیک هستند که مدت‌هاست در منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما نتوانسته‌اند به نتایج مورد انتظار دست پیدا کنند.

وی در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان افزود: ما ایده‌های متعددی را مطرح کرده‌ایم که برخی از آنها شامل یک یادداشت تفاهم می‌شود و همچنان در حال توسعه راه‌حل‌های بیشتر هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد: این بحران تنها از طریق توافق بر سر میز مذاکرات حل خواهد شد.

وی افزود: اهرم‌های فشاری که دو طرف مورد استفاده قرار می‌دهند، در نهایت به بندهایی در یک توافق تبدیل خواهند شد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: هرچه سریع‌تر به توافق برسیم، رنج مردم منطقه و خسارت‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه اشاره کرد: ما در تلاشیم پیش از آنکه نیاز به استفاده از اهرم‌های فشار باشد، عناصر لازم برای یک توافق را فراهم کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر هشدار داد: هرکس تصور کند این وضعیت می‌تواند به امری عادی تبدیل شود، به‌زودی تبعات آن به درِ خانه‌اش خواهد رسید.

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