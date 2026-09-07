رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که بهای جنگ علیه ایران که بنا به تحریک اسرائیل آغاز شد را نه تنها ایرانی‌ها و مردم کشورهای عربی خلیج فارس بلکه همه جهان بدون استثنا می‌پردازند.

به گزارش تابناک، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت اکاذیب و تحریک‌های مستمر اسرائیل موجب نابودی و شکست تلاش‌ها در توافق اسلام آباد شد.

وی افزود تا زمانی که گره در تنگه هرمز باز نشود، قیمت‌ها در جهان به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد.

اردوغان اظهار داشت که در حاشیه نشست‌های سازمان شانگهای با رهبران جهان و در راس آنها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدارهای دوجانبه‌ای ترتیب دادیم.

منبع: فارس