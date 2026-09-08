۳ راهکار ساده برای پیشگیری از بیماری کبد چرب
به گزارش تابناک؛ هر صبح فرصتی تازه برای حمایت از یکی از حیاتیترین اندامهای بدن، یعنی کبد، ایجاد میشود. کبد سالم نقشی کلیدی در سلامت و تندرستی کلی بدن ایفا میکند. با انجام سه کار در ساعات صبح میتوانید نسبت به عملکرد صحیح کبد در طول روز اطمینان حاصل کنید.
یکی از شایعترین عارضههای مرتبط با ناسالم بودن کبد، بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال عملکرد متابولیک (MASLD) است که پیشتر با نام «بیماری کبد چرب غیرالکلی» شناخته میشد. بر اساس گزارش مؤسسه ملی دیابت و بیماریهای گوارشی و کلیوی آمریکا، کبد چرب شایعترین علت بیماریهای کبدی است.
بیماری کبد میتواند فراتر از خودِ کبد بر بدن تأثیر بگذارد. احتمال ابتلا به بیماریهایی مانند دیابت نوع ۲ و مشکلات کلیوی در افراد مبتلا به مراحل پیشرفتهتر بیماری کبد، بیشتر است.
خوشبختانه، شما میتوانید با بهرهگیری از عادتهای ساده و مبتنی بر شواهد علمی که نیازی به تغییرات اساسی در سبک زندگی ندارند بیشترین استفاده را از برنامه صبحگاهی خود ببرید. این اقدامات کوچک روزانه میتوانند به حفظ سلامت کبد و ارتقای تندرستی کلی شما کمک کنند.
شروعی قوی با صبحانه
آیا میخواهید روز را با شروعی بهتر برای کبد آغاز کنید؟ همه چیز از آنچه در بشقاب خود میگذارید، شروع میشود. یکی از سادهترین و مؤثرترین روشها برای حمایت از سلامت کبد، کاهش مصرف قندهای اضافی است؛ قندهایی که در بسیاری از گزینههای صبحانه آماده و بسیار فرآوریشده که سریع و آسان تهیه میشوند، وجود دارند. به گفته دکتر جنیفر لای متخصص کبد (هپاتولوژیست)، هنگامی که کبد بیش از نیاز خود قند دریافت میکند، این انرژی مازاد را به چربی تبدیل میکند؛ فرآیندی که به مرور زمان میتواند زمینهساز کبد چرب، التهاب و آسیب کبدی شود. او پیشنهاد میکند که وعده صبحانه خود را با شروعی قوی و با استفاده از غذاهای واقعی و مغذی که سرشار از فیبر، پروتئین و چربیهای سالم هستند، بهینهسازی کنید.
تحرک پس از صبحانه
پیادهروی پس از صرف غذا، بهویژه در نوبت صبح، عادتی ساده است که میتواند در درازمدت فواید قابلتوجهی برای سلامتی و همین طور سلامتی کبد به همراه داشته باشد. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در آمریکا توصیه میکنند که افراد برای حفظ وزن سالم و کاهش خطر ابتلا به بیماریهایی نظیر دیابت نوع ۲ و بیماریهای قلبی، دستکم ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت بدنی داشته باشند. برخاستن و تحرک داشتن پس از صرف غذا مزیت دیگری نیز دارد؛ انجام منظم ورزش به مدت بیش از سه ماه، شاخصهای سلامت کبد را در افراد مبتلا به بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال عملکرد متابولیک بهبود میبخشد.
نوشیدن قهوه یا چای بدون قند
قهوه صبحگاهی شما ممکن است فوایدی فراتر از صرفا افزایش انرژی داشته باشد. مطالعات نشان میدهند که نوشیدن حدود ۲.۵ تا ۳.۵ فنجان قهوه در روز با کاهش ۴۰ درصدی خطر ابتلا به مشکلات و بیماریهای کبدی مرتبط است. آنتیاکسیدانها و سایر ترکیبات طبیعی موجود در قهوه میتوانند به کاهش التهاب و محافظت از سلولهای کبد در برابر آسیب کمک کنند؛ امری که موجب حفظ سلامت کبد و کاهش خطر ابتلا به بیماریهای مزمن کبدی میشود. با این حال، نحوه مصرف قهوه نیز حائز اهمیت است.
افزودن شکر یا سایر شیرینکنندهها از جمله عسل به قهوه میتواند مقدار قابلتوجهی قند و کالری به آن اضافه کند. شیرینکنندههای مصنوعی نیز ممکن است همان فواید قهوه بدون قند را نداشته باشند. برای انتخاب گزینهای که بیشترین سازگاری را با سلامت کبد دارد، بهتر است قهوه خود را بدون شیرینکننده یا با مقدار بسیار کمی از آن میل کنید.