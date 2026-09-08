ترند این روزها؛ سالاد ماکارانی چیپسی

سالاد ماکارانی چیپسی نوعی سالاد بسیار خوشمزه با سبزیجات است که ماکارانی ترد و برشته ماده اصلی آن به شمار می‌رود.

به گزارش تابناک؛ سالاد‌ها همیشه محبوب‌اند! از پیش غذا گرفته تا مزه کنار غذا همیشه پای سالاد در میان است. اصلا وقتی روی میز یا سفره سالاد نباشد، انگار سفره یک چیز اساسی کم دارد. سالاد‌ها انقدر متنوع و هیجان انگیز و رنگارنگ هستند که تمامی ندارند. مثلا در رستوران‌ها معمولا یک میز مخصوص فقط به سالاد اختصاص دارد که هرکدامشان انگار دارند به شما چشمک می‌زنند.

سالاد‌ها در اصل به عنوان پیش غذا سرو می‌شوند، اما بعضی وقت‌ها آنقدر چیز‌های خوشمزه و مقوی داخلشان هست که برای خودشان یک پا غذای اصلی به حساب می‌آیند. مثلا اگر سالاد سزار را تنها بخورید، آنقدر سیر می‌شوید که جا برای غذا نمی‌ماند، حالا سالاد ماکارانی که جای خودش را دارد. سالاد ماکارانی با روش‌های متنوعی تهیه می‌شود، اما سالاد ماکارانی چیپسی که این روز‌ها در دنیای سالاد‌ها بسیار ترند و محبوب شده است، دستور تهیه متفاوتی دارد. اگر دوست دارید این سالاد ماکارانی متفاوت را با روشی آسان در منزل درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه سالاد ماکارانی چیپسی همراه ما باشید.

مواد لازم برای تهیه سالاد ماکارانی چیپسی

ماکارانی پروانه‌ای: ۱ بسته

کاهو متوسط: ۱ عدد

گوجه خرد شده: ۱ پیمانه

خیار شور خرد شده: ۱ پیمانه

ذرت: ۱ پیمانه

سس مایونز یا سس هزار جزیره: به میزان دلخواه

مواد لازم برای مزه‌دار کردن ماکارانی

نمک، فلفل و پاپریکا: به میزان لازم

پودر سیر و پودر پیاز: از هر کدام ۱ قاشق مرباخوری

روغن مایع: ۲ قاشق غذاخوری

مرحله اول؛ آماده کردن ماکارانی:

یک قابلمه را تا نیمه آب کنید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا جوش بیاید، سپس ماکارانی را داخل آب جوش بریزید.

حدودا ۱۰ دقیقه زمان بدهید تا ماکارانی بجوشد و نرم شود، سپس آن را آبکش کنید.

اجازه بدهید آب اضافه ماکارانی کاملا خارج شود، سپس آن را داخل سینی فر یا سبد ایرفرایر بریزید.

روغن مایع، نمک، فلفل، پاپریکا و پودر سیر و پیاز را اضافه اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یکدست شود، سپس سبد را داخل دستگاه ایرفرایر قرار بدهید.

به مدت ۲۰ دقیقه و حرارت ۱۸۰ درجه تنظیم کنید و در این فاصله یکی دوبار سبد را بیرون بیاورید و ماکارانی را هم بزنید تا به صورت یکدست چیپسی شود.

همچنین می‌توانید ماکارانی را به همین زمان و دما داخل فر بگذارید تا چیپسی شود.

درنهایت ماکارانی چیپسی شده را کنار بگذارید تا خنک شود.

مرحله دوم؛ ترکیب نهایی سالاد:

کاهو را بشویید و به صورت خیلی ریز خرد کنید و داخل یک ظرف بزرگ بریزید، سپس گوجه و خیارشور خرد شده و ذرت را به آن اضافه کنید.

درنهایت ماکارانی چیپسی شده را روی مواد بریزید و هم بزنید.

در این مرحله سس هزار جزیره یا سس مایونز یا هر نوع سس مخصوص سالاد را که دوست دارید، اضافه کنید و خوب سالاد را هم بزنید تا مزه‌ها با هم یکی شود.

سالاد آماده را یک ساعت داخل یخچال بگذارید تا کاملا خنک شود، سپس آماده سرو است، نوش جان.

نکات کلیدی

همیشه وقتی در تهیه غذا یا سالاد سس مایونز جزو مواد اولیه است، عده‌ای می‌پرسند، آیا می‌شود به جای آن از ماست استفاده کرد؟ این مسئله تا حدودی سلیقه‌ای است. اگر منع مصرف دارید یا اینکه به خاطر کالری بالای سس مایونز تمایلی به استفاده از آن را ندارید، می‌توانید ماست چکیده یا پرچرب را جایگزین کنید؛ اما ماست معمولاً آب می‌اندازد؛ بنابراین توصیه می‌شود برای مهمانی‌ها این کار را انجام ندهید. همچنین می‌توانید میزان سس مایونز را نصف کنید و ماست پر چرب را با آن مخلوط کنید.

ذرت یکی از دانه‌های خوراکی بسیار خوشمزه و پر طرفدار است که در آشپزی کاربرد زیادی دارد. از دانه ذرت برای تهیه انواع سالاد سبزیجات، سوپ‌ها، خوراک مرغ، خورش، ماکارانی، فینگرفودها، سالاد الویه و سالاد ماکارانی و حتی در ترشی‌ها استفاده می‌شود. ما معمولا ذرت را به صورت قوطی‌های کنسرو از فروشگاه مواد غذایی یا به صورت منجمد و نیم‌پز از فروشگاه‌های سبزیجات تهیه می‌کنیم. اگر برای تهیه ذرت از خود بلال استفاده می‌کنید، باید بدانید که بهترین بلال برای تهیه ذرت، بلال‌های معروف به ذرت مکزیکی هستند که در مغازه‌های تره‌بار موجودند. بلال ذرت مکزیکی دارای دانه‌های درشت؛ شفاف و بسیار نرم و شیرین است که برای تهیه سالاد و استفاده در انواع غذا مناسب هستند. دانه‌های این نوع بلال به رنگ زرد روشن هستند و تیره نمی‌شوند.

اگر از کنسرو ذرت برای تهیه این سالاد استفاده می‌کنید، حتما قوطی کنسرو را قبل از استفاده ۲۰ دقیقه بجوشانید.