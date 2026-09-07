چالش جدید برای پرونده هستهای ایران توسط آمریکا
به گزارش تابناک؛ نشریه بلومبرگ گزارش داده که ایالات متحده قصد دارد موضوع برنامه هستهای ایران را به دلیل آنچه «عدم همکاری تهران با کارشناسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)» خوانده شده، در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
براساس این گزارش، ایالات متحده قصد دارد این پیشنهاد را در جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین ارائه دهد. این قطعنامه از ایران میخواهد که «فوراً عدم پایبندی خود را جبران کند» و به بازرسان اجازه دسترسی بدهد تا تأیید کنند که مواد هستهای منحصراً برای اهداف صلحآمیز استفاده میشوند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هم امروز در نشست شورای حکام تلاش کرد بدون اشاره به دلایل موجه ایران، مسئله «عدم همکاری ایران با آژانس» را برجسته کند. وی تأکید کرد که این نهاد بیش از یک سال است که نتوانسته اطلاعاتی در مورد ذخایر اورانیوم تأسیسات هستهای آسیبدیده ایران دریافت کند. وی خواستار همکاری «سازنده» ایران شد.
این مقام آژانس انرژی اتمی همچنین تأکید کرد که این روند عدم دسترسی آژانس به تأسیسات هستهای ایران باید به صورت «فوری» اصلاح شود.
به نظر میرسد که این گزارش گروسی هم به نوعی تکمیلکننده پازلی است که آمریکاییها به دنبال طراحی آن هستند تا به این وسیله، فشارها بر ایران را افزایش دهند.
تجاوزات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران و هدف قرار گرفتن تأسیسات هستهای این کشور، از مهمترین دلایلی بود که باعث شد تا مقامات ایرانی مانع بازگشت بازرسان آژانس به برخی تأسیسات هستهای شوند. تداوم این ناامنیها با شروع جنگ رمضان نیز مزید بر علت شد تا این روند به تعویق بیفتد.
ایران اعلام کرده که در ابتدا باید پروتکلهای لازم برای بازرسی از تأسیسات هستهای که مورد حمله قرار گرفتهاند، تدوین شود و سپس در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی، اجازه ورود بازرسان آژانس انرژی اتمی صادر شود.
ایران بارها بر صلحآمیز بودن برنامهٔ هستهای خود تأکید کرده و در طول چندین دهه، بیشترین همکاری را با آژانس داشته است، اما این همکاریها دائماً از سوی آژانس نادیده گرفته شدهاند.
پیشتر خبرگزاری رویترز هم از تلاش آمریکا و تروئیکای اروپا شامل انگلیس، فرانسه و آلمان برای تصویب یک قطعنامه ضدایرانی دیگر در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داده بود.
منبع: فارس