جزئیات ریزش تونل آلبلاغ اسفراین

حادثه ریزش تونل در معدن آلبلاغ اسفراین، منجر به جان‌باختن یک نفر و مصدومیت دو تن دیگر شد.

به گزارش تابناک؛ فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از ریزش تونل معدن آلبلاغ و جان‌باختن یک نفر و مصدومیت شدید دو نفر در جریان برداشت غیرمجاز سنگ معدن خبر داد.

سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ورود چند نفر به محدوده معدن آلبلاغ برای برداشت غیرمجاز سنگ و ریزش تونل، مأموران پاسگاه پرکانلو به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک نفر در دم جان باخت و دو نفر دیگر به‌شدت مصدوم شدند که توسط عوامل امدادی برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین با تأکید بر برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز از معادن خاطرنشان کرد: هرگونه برداشت غیرقانونی از معادن جرم محسوب می‌شود و پلیس و دستگاه قضایی با افراد سودجو و متخلف برخورد قانونی خواهند کرد.

آلبلاغ؛ ظرفیتی معدنی در انتظار تعیین تکلیف

حادثه اخیر بار دیگر موضوع تعیین تکلیف معدن سرب و روی آلبلاغ را به یکی از مطالبات مهم منطقه تبدیل کرده است؛ معدنی که طی سال‌های گذشته بار‌ها به دلیل برداشت‌های غیرمجاز و ورود افراد به محدوده‌های ناایمن خبرساز شده و حوادثی نیز در آن رخ داده است.

تداوم این حوادث در حالی است که تعیین تکلیف بهره‌برداری از آلبلاغ طی سال‌های گذشته در دستور کار مسئولان قرار داشته است. در تازه‌ترین اقدامات، موضوع بررسی اهلیت متقاضیان بهره‌برداری و واگذاری معدن با محوریت ایمیدرو دنبال شده و بر تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد واحد‌های فرآوری تأکید شده است.

استاندار خراسان شمالی نیز در مردادماه امسال از اتخاذ تصمیمات اجرایی برای تسریع در تعیین تکلیف معدن و احداث کارخانه فرآوری خبر داده بود.

پیش از این نیز در آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شده بود پروژه کارخانه روی آلبلاغ پس از سال‌ها بلاتکلیفی در قالب طرح مردمی‌سازی به مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد و کارآفرینان استان واگذار شده است. بر اساس این برنامه، ۵۰۰ هکتار زمین برای اجرای پروژه اختصاص یافته و وعده آغاز عملیات اجرایی و دستیابی به نخستین تولید طی ۱۸ ماه مطرح شده بود.

چالش‌های اصلی معدن آلبلاغ چیست؟

با وجود این وعده‌ها، تکرار حوادث ناشی از برداشت غیرمجاز نشان می‌دهد فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرای عملیاتی، ایمن و قانونی طرح معدن همچنان یکی از چالش‌های اصلی آلبلاغ است.

تأخیر در تعیین بهره‌بردار رسمی و فعال‌سازی ایمن معدن، از یک سو فرصت بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی و اشتغال‌زایی آن را به تعویق می‌اندازد و از سوی دیگر، زمینه ورود افراد غیرمجاز به محدوده‌های پرخطر را فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند جان افراد را در معرض خطر قرار دهد.

قرار است فعالیت در آلبلاغ تنها به استخراج سنگ محدود نشود و با ایجاد واحد‌های فرآوری و صنایع پایین‌دستی، ارزش افزوده بیشتری برای منطقه ایجاد کند. همچنین اولویت‌دادن به نیرو‌های بومی در اشتغال این پروژه از جمله مطالبات مطرح‌شده درباره آینده معدن است.

اکنون حادثه مرگبار اخیر بار دیگر این پرسش را پیش روی مسئولان قرار داده است که چه زمانی قرار است وعده‌های تعیین تکلیف آلبلاغ از مرحله تصمیم و برنامه به اقدام عملی برسد؟ تعیین بهره‌بردار، حفاظت مؤثر از محدوده معدن، جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز و آغاز عملیات کارخانه فرآوری، اقداماتی است که می‌تواند همزمان با حفظ جان افراد، مسیر استفاده از این ظرفیت معدنی برای توسعه اقتصادی منطقه را هموار کند.

منبع: ایمنا