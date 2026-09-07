به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵، در ادامه روند صعودی روزهای اخیر، بار دیگر سبزپوش بود و با افزایش تقاضا برای خرید سهام، در نهایت شاخص کل بورس ۱۸۴ هزار واحد معادل ۲.۷۴ درصد رشد کرد و به سطح تاریخی ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار واحدی رسید؛ روندی که در صورت تداوم ورود نقدینگی به بورس، می‌تواند در روزهای آینده این شاخص را به ابرکانال ۷ میلیونی برساند.

همچنین امروز شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با رشد بیش از ۳۰ هزار واحدی به سطح یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴۸ هزار واحدی در سطح یک میلیون و ۹۰۲ هزار واحد ایستاد. شاخص آزاد شناور نیز امروز با رشد ۲۲۹ هزار واحدی به ۸ میلیون و ۷۷۶ هزار واحد رسید.

ارزش دلاری بورس تهران

بررسی معاملات امروز بورس نشان می‌دهد تعداد معاملات به ۷۲۹ هزار و ۵۵۶ نوبت معاملاتی رسید. ارزش معاملات ۳۸۳ میلیارد و ۵۸۵ میلیون ریال و حجم معاملات ۵۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون برگه اوراق بهادار بود. ارزش بازار نیز امروز به بیش از ۲۰ هزار همت رسید که معادل دلاری بازار بورس به حدود ۱۰۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

نمادهایی با بیشترین تاثیر بر شاخص

امروز نمادهای «فملی»، «فارس»، «شپنا»، «شبندر»، «فولاد» و «شستا» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در میان نمادهای پرتراکنش، «آکو» با ۱۷ میلیارد تومان خروج پول و نماد «وبملت» با ۸۱ میلیارد تومان ورود پول جای داشتند. این در حالی است که در پایان معاملات امروز بازار سهام، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به گروه شیمیایی با جذب نقدینگی یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی بود و در رتبه‌های بعدی گروه صندوق سهامی با ۸۹۸ میلیارد تومان، فلزات با ۷۶۳ میلیارد تومان، نفتی با ۶۴۴ میلیارد تومان و بانک با ۴۹۸ میلیارد تومان قرار دارند. در مقابل، بیشترین خروج پول نیز امروز در گروه صندوق درآمد ثابت با ۲.۸ همت ثبت شد.

بیشترین صف خرید در کدام نمادها بود؟

امروز بیشترین صف خرید برای نمادهای تابان، فملی، ومعادن، فخوز و ذوب بود و بیشترین صف فروش نیز برای حیاتح (بیمه زندگی مفید) و تاپکیشح (تجارت الکترونیک پارسیان کیش) ثبت شد.

چند درصد نمادها مثبت بودند؟

همچنین امروز ۹۷ درصد نمادهای بازار سهام معادل ۹۱۵ نماد مثبت بودند و ۳ درصد معادل ۲۸ نماد نیز منفی بودند. در معاملات خرد بازار امروز ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی ثبت شد و در نهایت ارزش معاملات خرد نیز به ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

جریان ورود پول به بازار در هفته‌های اخیر ادامه داشته و بورس توانسته در رقابت با بازارهای موازی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری تقویت کند.