به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تشریح برنامه‌ها و دستاوردهای سفر اخیر خود به هند به منظور شرکت در اجلاسیه سران قضایی بریکس اظهار کرد: در برنامه‌ها و دیدارهایی که در هند در حاشیه اجلاسیه سران قضایی کشورهای عضو بریکس داشتیم، یک مقوله بسیار عیان و آشکار بود و آن عظمت و اقتدار و شأنی بود که مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو بریکس و ایضاً علمای دینی هند برای امام شهید ما قائل بودند. آنها با تعابیر بسیار باشکوه و والایی از امام شهید ما یاد می‌کردند و اقتدار ایران اسلامی را در شکستن هیمنه آمریکا می‌ستودند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چه در دیدار صمیمانه با علمای ادیان مختلف هند، چه در دیدارهای دوجانبه با مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو بریکس و چه در حاشیه افتتاحیه و اختتامیه و نشست‌های تخصصی بریکس و به طور کلی در هر فرصتی که دست می‌داد و دیداری با یک شخصیت بین‌المللی صورت می‌گرفت؛ همه و همه بر یک موضع اتفاق‌نظر داشتند و آن موضع این بود که جمهوری اسلامی ایران، هیمنه آمریکا را شکست و امام شهید ما و ملت و رزمندگان سلحشور ما، درسی تاریخی به جهانیان دادند؛ درسی که مطلعش، فروپاشی افسانه دروغین شکست‌ناپذیری آمریکا است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به نگاه خاص و دگرگون شده‌ی مقامات برخی از کشورها نسبت به اقتدار ایران اسلامی گفت: برخی از مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو بریکس، با تعابیر مختلفی، بر روی این مضمون تاکید می‌کردند که مقاومت و ایستادگی ایران اسلامی در برابر دو قدرت متجاوز یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، دکترین و راهبرد کلان آنها را در مواجهه با مستکبران تغییر داده است؛ بدین معنا که بواسطه‌ی شکستی که با عنایت خداوند، ما بر متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی تحمیل کردیم، امروز دنیا فهمیده است که می‌شود آمریکای سلطه‌گر و مزدور منطقه‌ای‌اش یعنی رژیم صهیونیستی را به شکست و هزیمت کشاند.

رئیس عدلیه نگاه علمای هندی از ادیان مختلف به امام شهید و سیره ایشان را بسیار خاص و منحصربه‌فرد دانست و عنوان کرد: تعابیری که اعاظم و بزرگان ادیان هندی در مورد امام شهید ما به کار می‌بردند و احساسی که نسبت به ایشان دارند، حقیقتاً وصف‌ناپذیر است؛ انسان وقتی با آنها مصاحبت می‌کند، متوجه می‌شود که آنان از اعماق وجود، دلداده و شیفته‌ی مکتب آزادگی و ظلم‌ناپذیری و عزتمندی شده‌اند؛ مکتبی که امام شهید ما در آن جزو ممتازین و برجستگان است.

قاضی‌القضات، در ادامه با تاکید بر اهمیت مضاعف حفظ وحدت در داخل، خاطرنشان کرد: حال که همگان به عینه و وضوح می‌بنیم جهانیان و نخبگان جهانی چه شیفتگی و درس‌آموزی و ارادتی نسبت به ایران اسلامی و اقتدار و مقاومت مقدس ایران اسلامی پیدا کرده‌اند، حقیقتاً اگر در داخل از هر طیف، سلیقه، جناح و تفکری، صدایی بلند شود و عملی سر زند که وحدت‌شکن باشد و تصویر مقتدرانه ایران در اذهان جهانیان را مخدوش و تضعیف کند، ایا این حرف یا فعل، بی‌انصافی، خیانت، جرم و گناه نیست؟ فلذا وظیفه بسیار سنگین و خطیری بر دوش همه ماست و همه ما باید مراقب افعال و الفاظ و نوع سخن گفتن و عمل کردن‌مان باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، اظهار کرد: باید از خدمات و زحمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین حکیم‌الهی نماینده محترم ولی‌فقیه در هند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم که حقیقتاً بسیار مطلوب در حوزه مأموریت خود عمل کرده است و وحدت حاکم بر مسلمانان هندی و تعامل آنان با سایر ادیان، گواهی بر این گزاره است.

رئیس قوه قضاییه، حمایت مقامات آمریکایی از قانون، نظم و آزادی در جهان را طنزی تلخ دانست و بیان داشت: آمریکا مظهر جنایتکاری و بدعهدی و قانون‌شکنی در عرصه جهانی است؛ آمریکایی‌ها مزورانه و شیادانه، دم از حقوق بشر و حقوق کودکان و حقوق زنان می‌زنند، اما در صدر ناقضان حقوق‌بشر و حقوق زنان و کودکان قرار دارند؛ آمریکایی که به همراه مزدور منطقه‌ای‌اش یعنی رژیم صهیونیستی، سردمدار کودک‌کشی در دنیاست، در جایگاه حمایت از حقوق کودک نیست! آمریکایی که سردمدار نقض حقوق زنان و ظلم به آنان و جنایت علیه آنان در جنگ‌ها و زندان‌ها است، در جایگاه حمایت از حقوق زنان نیست! وقتی آمریکا از قانونِ حمایت از زنان و کودکان سخن می‌گوید، در واقع واژه و مفهوم قانون را مبتذل می‌کند و در حق قانون و قانون‌گرایی و قانون‌گرایان، ظلم می‌کند.

رئیس دستگاه قضا، ضمن اشاره به سوابق عهدشکنی آمریکایی‌ها، گفت: رویکرد قلدرمأبانه و زورگویانه و سلطه‌جویانه آمریکا در قبال دوستان و متحدان این دولت نیز جریان و سَریان دارد؛ طی روزهای اخیر همگان دیدند و شنیدند که مقامات آمریکایی چه تعابیر زننده‌ای پیرامون یکی از متحدان‌شان یعنی کانادا، به کار بردند.

رئیس عدلیه در مطلع سخنانش در نشست امروز ضمن گرامیداشت قیام ۱۷ شهریور و شهدای گلگون‌کفن این قیام، گفت: ماندگاری قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و شهدای این قیام، از آن حیث است که مردم مؤمن و انقلابی در شرایط خفقان رژیم ستمشاهی، به فرمان امام امت، قیام کردند؛ آن شهامتی که مردم ما در قیام ۱۷ شهریور از خود به خرج دادند، حقیقتاً وصف‌ناپذیر است؛ فلذا ضروری است هر چه بیشتر ابعاد و زوایای قیام ۱۷ شهریور را برای نسل‌های امروزی تبیین و تشریح کنیم.

قاضی‌القضات با اشاره به جنایات مستکبران و اذناب آنها در ترور مردم و خادمان آنها در ابتدای انقلاب، خاطرنشان کرد: در روز ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، عُمال رژیم طاغوتی، مردم را به رگبار بستند؛ کسانی از همین آبشخور فکری که ویژگی اصلی‌اش، وابستگی به استکبار است، از فردای پیروزی انقلاب نیز شروع به کشتار و ترور مردم و متدیّنین و نیروهای خدمتگزار به انقلاب و مردم کردند. در ماه‌ها و سال‌های نخستین انقلاب، چه گروه‌هایی بودند که در معابر عمومی و در میان مردم بمب‌گذاری می‌کردند و یا نیروهای خادم به مردم و انقلاب را ترور می‌کردند؟ مگر جز آن است که همه این تروریست‌ها، وابسته به مستکبران بودند و امروز نیز تفاله‌های آنان در دامن همان مستکبران، روزگار می‌گذرانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید ایت الله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی که در ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ به فیض شهادت نائل شد، گفت: شهید آیت‌الله قدوسی، حقیقتاً در خلوص، مردم‌دوستی، وقت‌شناسی و انضباط، رعایت انصاف و عدل و طرفداری از مظلومین، جزو شخصیت‌های زبانزد و شهیر انقلاب اسلامی است. ایشان همچون شهید بهشتی، به کادرسازی و تربیت نیرو برای انقلاب اسلامی نیز بسیار اهتمام داشتند. این شخصیت صدیق و خدمتگزار توسط عناصری ترور شد که وابسته به استکبار جهانی بودند.

منبع: مهر