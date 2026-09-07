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اعلام شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۸۴ هزار واحدی به ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار واحد رسید و رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۹۰
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654 بازدید
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۵
شاخص کل بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۸۴ هزار واحدی به ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار واحد رسید و رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.

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شاخص کل بورس بورس بازار سرمایه سهام اقتصاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
2
1
پاسخ
صادرات نداریم واردات نداریم دلار بالا و و و و
اينجوري جمش کردن
184 هزار واحد مثبت در #شاخص_کل
48 هزار واحد مثبت در #شاخص_هم_وزن
دوستان خیلی حواستون باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
ارزش دارایی ها واملاک شرکتها را حساب نمیکنی 1000برابر شده بعد ارزش بازار 102میلیارد الان را با ارزش بازار سال 99 میلیارد450 دلار مقایسه نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
بقیه بازارها به حد انفجار رسیدن حداقل ماشین 2میلیارد سکه ودلار ومسکن که توان خرید وسرمایه گذاری دارد ولی بورس ارزش سهمها واقعا پایی هست اکثرا زیر 100تومن و1000تومن هست که واقعا هیچ ومفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
بورس دیگه هیچ وقت سقوط نمیکنه تو طول تاریخ 70ساله بورس 2بار این اتفاق افتاد الن سهمها ارزششان پایین ودر
کف قیمت هست چطور می خواهد سقوط کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
2
2
پاسخ
بهترین مکان برای سرمایه گذاری با اندک سرمایه فقط فروشنده نباشید اوج بازار در برج 7 هست نگید نگفتیم
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