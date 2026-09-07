اعلام شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۸۴ هزار واحدی به ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار واحد رسید و رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۹۰| |
654 بازدید
به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۸۴ هزار واحدی به ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار واحد رسید و رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
صادرات نداریم واردات نداریم دلار بالا و و و و
اينجوري جمش کردن
184 هزار واحد مثبت در #شاخص_کل
48 هزار واحد مثبت در #شاخص_هم_وزن
دوستان خیلی حواستون باشه
اينجوري جمش کردن
184 هزار واحد مثبت در #شاخص_کل
48 هزار واحد مثبت در #شاخص_هم_وزن
دوستان خیلی حواستون باشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
ناشناس| |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
ناشناس| |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
کف قیمت هست چطور می خواهد سقوط کنه
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟