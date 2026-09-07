اعلام شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۸۴ هزار واحدی به ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار واحد رسید و رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۸۴ هزار واحدی به ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار واحد رسید و رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.