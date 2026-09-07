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درخواست استعفای وزیر جنگ ترامپ در کنگره!

نماینده کنگره آمریکا خواستار برکناری پیت هگست، وزیر جنگ ترامپ از این سمت شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۸۸
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1132 بازدید
کنگره آمریکا

به گزارش تابناک؛ «کریس دلوزیو» نماینده کنگره آمریکا روز دوشنبه با انتقاد از اخراج مقامات ارشد پنتاگون، خواستار برکناری «پیت هگزث» وزیر جنگ این کشور شد.

دلوزیو در مصاحبه با شبکه «ام‌اس نَو» گفت: «هگزث باید استعفا دهد. دونالد ترامپ باید او را اخراج کند. او باید مدت‌ها پیش این کار را می‌کرد. من موافقم که یک تغییر فرهنگی رخ داده است.

 این یک تغییر وحشتناک در سطوح بالا، اخراج افسران بسیار شایسته و واجد شرایط بدون هیچ توضیحی است. این یک فرهنگ وفاداری شخصی به هگزث و ترامپ است».

وی با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، اظهار داشت: «این روش اداره قدرتمندترین ارتش جهان نیست. سربازان ما در معرض خطر هستند. همانطور که شما می‌گویید، ترامپ آنها را به این جنگ فرستاده است، حتی اگر بخواهد آن را چیزی کوچک یا یک درگیری نظامی بنامد و بگوید که این یک جنگ نیست».

این قانونگذار مجلس نمایندگان آمریکا ادامه داد: «ما از آمریکایی‌های میهن‌پرست می‌خواهیم به جنگ بروند، ترامپ از آنها می‌خواهد به جنگ بروند. همزمان شاهد جابجایی، آشفتگی و هرج و مرج در بالاترین رده‌های نظامی تا وزیر جنگ هستید. این فقط به هگزث مربوط نمی‌شود، بلکه به رئیس جمهور نیز مربوط است».

دلوزیو همچنین افزود: «او فرمانده کل قوا است. من گزارش‌هایی را دیدم که می‌گفتند وقتی دریسکول، معاون وزیر جنگ در امور ارتش، استعفا داد و با ترامپ صحبت کرد، او از اینکه فهمید هگزث با پنتاگون چه کرده، شوکه و متعجب شد. شما فرمانده کل قوا هستید، باید بیدار شوید».
منبع: فارس

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