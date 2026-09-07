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ترامپ سند ماه را هم به نام خودش زد!

رئیس‌جمهوری خودشیفته آمریکا بعد از انتخاب نام‌های جعلی برای مناطق جغرافیایی زمین سراغ نام‌گذاری اجرام آسمانی رفت و گفت «ماه متعلق به ماست».
کد خبر: ۱۳۹۳۲۶۲
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1247 بازدید
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۹
ترامپ

به گزارش تابناک،  ترامپ در اقدامی تمسخرآمیز با انتشار تصویری از ماه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ماه متعلق به ماست!

ترامپ در ادامه اظهارات و اقدامات جنجالی خود درباره تغییر نام مناطق جغرافیایی، این‌بار سراغ قمر زمین رفته و با انتشار تصویری از ماه که عبارت «ماه متعلق به ماست» و پرچم آمریکا بر آن نقش بسته است، بار دیگر جنجال به پا کرد.

ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ با امضای فرمان اجرایی، دستور داد نام «خلیج مکزیک» به «خلیج آمریکا» تغییر کند و نام «دنالی»، بلندترین قله آمریکای شمالی در آلاسکا، به «کوه مک‌کینلی» بازگردانده شود.

این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافت؛ ترامپ در ماه اوت دستور تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» را برای کاربردهای رسمی دولت فدرال آمریکا صادر کرد. ترامپ همچنین اخیراً ایده تغییر نام نیومکزیکو به «نیوامریکا» را مطرح کرده است. این اقدامات با واکنش و مخالفت مقام‌های کانادا و برخی مقام‌های داخلی آمریکا مواجه شده و نشان‌دهنده رویکرد جنجالی ترامپ در بازتعریف نام‌ها و نمادهای جغرافیایی است.
منبع: مهر

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آمریکای شمالی خلیج مکزیک ماه ترامپ خلیج آمریکا دریاچه آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
2
7
پاسخ
این بیمار هر چه زودتر بمیرد به صلاح است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
مردک ابله !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
2
4
پاسخ
ترامپ باید به یک دامپزشک معرفی بشه تا جنون خوکی اون در تیمارستان حیوانات وحشی تحت کنترل قرار بگیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
ترامپ از حیوان پست‌تر است. ترامپ شیطان است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
حیف دارو و گذاشتن زمان بر این ذات فاسد نیست؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
2
3
پاسخ
نامرد دیوانه !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
1
2
پاسخ
باشه همش مال شما!

اگر تونستي برو اونجا ازش استفاده كن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
1
1
پاسخ
ایشالا جشن مرگششششششششششششششششششششش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
1
0
پاسخ
ننوشته مال خودش گفته مال امریکا
خوب درسته مگه ایلان ماسک سفینه نمی فرسته؟؟؟ مگه فضانوردان ناسا اون بالا نیستن


واقعا متوجه نیستید اینده اون بالاهاس؟
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