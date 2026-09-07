ترامپ سند ماه را هم به نام خودش زد!
به گزارش تابناک، ترامپ در اقدامی تمسخرآمیز با انتشار تصویری از ماه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ماه متعلق به ماست!
ترامپ در ادامه اظهارات و اقدامات جنجالی خود درباره تغییر نام مناطق جغرافیایی، اینبار سراغ قمر زمین رفته و با انتشار تصویری از ماه که عبارت «ماه متعلق به ماست» و پرچم آمریکا بر آن نقش بسته است، بار دیگر جنجال به پا کرد.
ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ با امضای فرمان اجرایی، دستور داد نام «خلیج مکزیک» به «خلیج آمریکا» تغییر کند و نام «دنالی»، بلندترین قله آمریکای شمالی در آلاسکا، به «کوه مککینلی» بازگردانده شود.
این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافت؛ ترامپ در ماه اوت دستور تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» را برای کاربردهای رسمی دولت فدرال آمریکا صادر کرد. ترامپ همچنین اخیراً ایده تغییر نام نیومکزیکو به «نیوامریکا» را مطرح کرده است. این اقدامات با واکنش و مخالفت مقامهای کانادا و برخی مقامهای داخلی آمریکا مواجه شده و نشاندهنده رویکرد جنجالی ترامپ در بازتعریف نامها و نمادهای جغرافیایی است.
منبع: مهر