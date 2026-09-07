روایت جدید از قیمت بنزین
مدیرعامل پخش فرآوردههای نفتی در این باره یادآور شد که فقط نرخ سوم بنزین که کارت جایگاه است از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان تغییر میکند.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۵۹| |
1060 بازدید
به گزارش تابناک؛ مدیرعامل پخش فرآوردههای نفتی گفت: در نرخهای اول و دوم بنزین هیچ تغییری نداریم و تنها نرخ سوم بنزین که کارت جایگاه است از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان تغییر میکند.
مدیرعامل پخش فرآوردههای نفتی عنوان کرد: سهمیههای اول و دوم ۸۵ درصد نیاز خودروهای شخصی و موتورسیکلتها را برطرف می کند و کمتر نیاز به کارت جایگاه وجود دارد.
منبع: فارس
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ازراد بزرگ شما ان است که اون ۱۵ درصد را اعلام ننیکنید چه افرادی هستند که از حتی حد استاندارد هم دارند مصرف میکنند و مگر در ۲ف ساعت کامل برای روشن بودن یک خودرو چقدر مصرف میکند ایا این میزان به ماشین دیگری منتقل ننی شود این لیست را نشان دهید تا مشخص شود اینها چقدر دارند یارانه بنزین و... را میخورند