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روایت جدید از قیمت بنزین

مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی در این باره یادآور شد که فقط نرخ سوم بنزین که کارت جایگاه است از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان تغییر می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۵۹
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1060 بازدید
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قیمت بنزین

به گزارش تابناک؛ مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در نرخ‌های اول و دوم بنزین هیچ تغییری نداریم و تنها نرخ سوم بنزین که کارت جایگاه است از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان تغییر می‌کند.

مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرد: سهمیه‌های اول و دوم ۸۵ درصد نیاز خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها را برطرف می کند و کمتر نیاز به کارت جایگاه وجود دارد.
منبع: فارس

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قیمت بنزین سوخت انرژی کارت جایگاه بنزین 10 هزار تومانی فرآورده های نفتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
1
7
پاسخ
من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
1
پاسخ
چه می گذرد در مغز تصمیم گیران ؟!!!
ناشناس
|
Hong Kong
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
ازراد بزرگ شما ان است که اون ۱۵ درصد را اعلام ننیکنید چه افرادی هستند که از حتی حد استاندارد هم دارند مصرف میکنند و مگر در ۲ف ساعت کامل برای روشن بودن یک خودرو چقدر مصرف میکند ایا این میزان به ماشین دیگری منتقل ننی شود این لیست را نشان دهید تا مشخص شود اینها چقدر دارند یارانه بنزین و... را میخورند
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