روایت جدید از قیمت بنزین

به گزارش تابناک؛ مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در نرخ‌های اول و دوم بنزین هیچ تغییری نداریم و تنها نرخ سوم بنزین که کارت جایگاه است از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان تغییر می‌کند.

مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرد: سهمیه‌های اول و دوم ۸۵ درصد نیاز خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها را برطرف می کند و کمتر نیاز به کارت جایگاه وجود دارد.

منبع: فارس