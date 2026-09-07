رکورد حداقلی ترافیک در تنگه هرمز
به گزارش تابناک؛ دادههای امروز دوشنبه شرکت رهگیری کشتیها «کپلر» نشان میدهد که میانگین تردد روزانه کشتیهای باری در این آبراه استراتژیک به ۱۰ فروند در روز رسیده که رکوردی بیسابقه در ۳ تا ۴ ماه گذشته تاکنون محسوب میشود.
کاهش چشمگیر تردد در تنگه هرمز در حالی به قوت خود باقی است که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا دیروز یکشنبه ادعا کرد که به طور متوسط روزانه ۹ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند.
اما بر اساس دادههای امروز کپلر در روز گذشته (شنبه) تنها ۲ فروند کشتی از این مسیر عبور کردند که ناچیزترین تعداد در روزهای اخیر است.
روز یکشنبه نیز ۶ فروند کشتی تردد داشتند که اکثریت آنها از مسیر آبی تحت کنترل ایران (کرانه شرقی تنگه) گذر کرد.مت اسمیت، یک مدیر کپلر به پولیتیکو گفت است: «به نظر میرسد آقای رایت این عدد( ۹ میلیون بشکه نفت عبوری از هرمز) را از هوا بیرون کشیده است.
واقعیت این است که ایران کنترل تنگه را در دست دارد و تنها نفتکشهایی از تنگه هرمز عبور میکنند که از مسیر آبی تحت کنترل ایران حرکت میکنند.»
منبع: فارس