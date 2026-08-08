یمن نفت عربستان را زمین زد
کپلر گزارش داد، صادرات نفت عربستان پس از اعلام محاصرۀ یمن از بیش از ۴ میلیون بشکه در روز، به کمتر از یک میلیون بشکه کاهشیافته است.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۲۵| |
2068 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس، کپلر گزارش داد، صادرات نفت عربستان پس از اعلام محاصرۀ یمن از بیش از ۴ میلیون بشکه در روز، به کمتر از یک میلیون بشکه کاهشیافته است.
تنها راه باز صادرات نفت عربستان اکنون کانال سوئز است که سابقۀ بسته شدن دارد.
همچنین پیشتر اعلام شده بود که برای اولینبار در ۴۰ سال گذشته صادرات نفت عربستان به آمریکا صفر شده است.
طبق دادههای کپلر پس از اعلام رسمی محاصره از مسیر بابالمندب، میزان بارگیری نفت در ینبع بهعنوان خط دورزن تنگۀ هرمز صفر شده است.
گزارش خطا