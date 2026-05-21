به گزارش تابناک، وزارت خارجه کره‌جنوبی اعلام کرد در هماهنگی با ایران، یک نفتکش کره‌جنوبی روز ۲۰ مه با امنیت کامل از تنگه هرمز عبور کرده و به مسیر خود ادامه داده است.

بر اساس این بیانیه، حدود ۱۰ خدمه کره‌جنوبی در این نفتکش حضور دارند.

یک مقام وزارت خارجه کره‌جنوبی نیز گفت این نخستین کشتی با پرچم کره‌جنوبی است که از زمان آغاز جنگ ایران از تنگه هرمز عبور می‌کند.

طبق اطلاعات وب‌سایت ردیابی کشتی‌ها، نفتکش «Universal Winner» پس از ترک بندر «مینا الاحمدی» کویت، در نزدیکی ورودی خلیج عمان در حال حرکت به سمت شهر «اولسان» در جنوب‌شرقی کره‌جنوبی است.

وزارت خارجه کره‌جنوبی اعلام کرد سئول از طریق کانال‌های دیپلماتیک مختلف، از جمله چهار تماس تلفنی میان وزیران خارجه کره‌جنوبی و ایران از زمان آغاز جنگ، کوشیده تا موافقت ایران با عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را کسب کند.

کره‌جنوبی که چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا محسوب می‌شود، وابستگی زیادی به واردات سوخت از خاورمیانه دارد و بخش عمده این محموله‌ها در شرایط عادی از تنگه هرمز عبور می‌کنند.