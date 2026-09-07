واکنش سفارت ایران به توهم ترامپ

سفارت ایران در غنا در پاسخ به توهمات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، نقشه ایالات متحده را با طرحی از بته‌جقه ایرانی منتشر کرد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در ادامه رویابافی‌های خود در مورد ایران، با برعکس کردن تصویر نقشه ایران، نیمرخ خود را به نمایش گذاشته بود و به این ترتیب تلاش کرده بود تا از فضاحت شکست خود در ایران بکاهد، اما این اقدام با پاسخی دقیق از سوی سفارت ایران در غنا رو‌به‌رو شد.

سفارت ایران در غنا هم نقشه آمریکا را منتشر کرد، اما با این تفاوت که طرح سنتی-فرهنگی بته‌جقه، تمامی فضای این نقشه را پرکرده است. این طرح، نمادی از رسوخ فرهنگ ایرانی در قلب آمریکا به‌شمار می‌رود.

این نهاد دیپلماتیک، تأکید کرده که نتیجه حملات آمریکا به خاک ایران، برخلاف میل ترامپ به رسوخ تدریجی فرهنگ ایرانیان در بین مردم آمریکا منجر خواهد شد.

این اولین بار نیست که ترامپ به چنین خیال‌پردازی‌هایی رو آورده است. او پیش‌تر هم تصویری از تنگه هرمز با چهره خودش منتشر کرده بود و در این تصاویر، نام این تنگه را به «تنگه ترامپ» تغییر داده بود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تمامی این اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا از استیصال ترامپ در مقابل ایران حکایت دارد.

منبع: فارس