تردد در تنگهٔ هرمز به حداقل رسید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دادههای حملونقل دریایی نشان میدهد که تردد کشتیها از تنگه هرمز دیروز دوشنبه به ۶ فروند کاهش یافته است، در حالی که میانگین ۱۰ روزه این آمار حدود ۱۱ کشتی بوده است. این کاهش در شرایطی رخ میدهد که امیدها برای دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران در حال از بین رفتن است و دادهها نشان میدهد همین میزان اندک جریان عبور هم از مسیر ایران برقرار است. دادههای امروز سهشنبه منتشرشده از سوی پلتفرم کپلر نشان میدهد که ۴ کشتی حامل کالاهای اساسی، از جمله دو نفتکش خالی حامل فرآوردههای نفتی، وارد این آبراه شدهاند. همچنین دادهها حاکی از خروج دو کشتی از تنگه است که شامل یک کشتی کوچک حامل گاز مایع نفتی (LPG) و یک کشتی دیگر حامل سوخت باقیمانده است. این در حالی است که در روزهای پیش از شروع جنگ، به طور معمول بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشتی از این تنگه عبور میکردند. سخنگوی سپاه هم تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز «منوط به پذیرش کامل شرایط ما توسط واشنگتن» است.