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روز گذشته چند کشتی از تنگه‌هرمز عبور کردند؟

جدیدترین پایش ماهواره‌ای کپلر نشان می‌دهد که روز گذشته ۲۱ کشتی از تنگهٔ هرمز عبور کرده‌اند که از این تعداد هیچ کشتی از مسیر تحت حمایت آمریکا موسوم به کریدور عمانی عبور نکرده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۴۷
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روز گذشته چند کشتی از تنگه‌هرمز عبور کردند؟

به گزارش تابناک؛ جدیدترین پایش ماهواره‌ای کپلر نشان می‌دهد که روز گذشته ۲۱ کشتی از تنگهٔ هرمز عبور کرده‌اند که از این تعداد هیچ کشتی از مسیر تحت حمایت آمریکا موسوم به کریدور عمانی عبور نکرده است.

بر اساس داده‌های این شرکت، مجموع حوادث تاییدشده در دریای عمان هم به ۵۶ حادثه و شمار کشته شدگان دریانورد به ۱۷ نفر رسیده است

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