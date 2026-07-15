جدیدترین پایش ماهواره‌ای کپلر نشان می‌دهد که روز گذشته ۲۱ کشتی از تنگهٔ هرمز عبور کرده‌اند که از این تعداد هیچ کشتی از مسیر تحت حمایت آمریکا موسوم به کریدور عمانی عبور نکرده است.

به گزارش تابناک؛ جدیدترین پایش ماهواره‌ای کپلر نشان می‌دهد که روز گذشته ۲۱ کشتی از تنگهٔ هرمز عبور کرده‌اند که از این تعداد هیچ کشتی از مسیر تحت حمایت آمریکا موسوم به کریدور عمانی عبور نکرده است.

بر اساس داده‌های این شرکت، مجموع حوادث تاییدشده در دریای عمان هم به ۵۶ حادثه و شمار کشته شدگان دریانورد به ۱۷ نفر رسیده است