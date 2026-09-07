En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

نجات صدها نفر در آتش‌سوزی هتل‌آپارتمان مشهد

آتش سوزی در طبقات منفی یک هتل‌آپارتمان در خیابان آخوند خراسانی مشهد، موجب حضور گسترده نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در محل حادثه شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۳۰
| |
2 بازدید
آتش سوزی

سرآتش‌یار معین‌رضا فرخنده اظهار کرد: ساعت ۲۲.۵۹ دیشب ۱۶ شهریور، گزارشی مبنی بر وقوع حریق از طریق تماس شهروندان در طبقات منفی یک هتل به سازمان اعلام شد که در پی آن بلافاصله خودروهای امداد، اطفای حریق و توربوفن به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از چهار دقیقه اولین ایستگاه عملیاتی به محل حادثه رسید و عملیات اطفا و نجات را آغاز کرد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه عنوان کرد: حریق مزبور در طبقات منفی این هتل اتفاق افتاده و در پی آن، همه طبقات مملو از دود بود. در این عملیات گروه‌های امداد و نجات بیش از ۳۰۰ نفر از مسافران را به سلامت از طبقات تخلیه کردند و عملیات اطفا نیز دقایقی است که به پایان رسیده است. البته عملیات لکه‌گیری ساختمان همچنان ادامه دارد. در کنار این عوامل اورژانس ۱۱۵ و نیروی انتظامی نیز در محل حادثه حضور دارند.

فرخنده با بیان اینکه عرض معبر در این منطقه بسیار باریک است و ازدحام بیش از اندازه جمعیت در ۲ خیابان آخوند خراسانی هشت و اندرزگوی ۱۶ که به محل حریق منتهی می‌شد، کمی برای ما مساله‌ساز شد، خاطرنشان کرد: از همین‌رو همکاران ما ناچار شدند خودروها را به صورت متوالی و قطاری در نزدیکی محل حادثه متوقف کنند و پیاده به محل حادثه اعزام شوند. تقاضای ما این است که مردم در محل چنین حوادثی تجمع نکنند چراکه ممکن است حوادث ثانویه‌ای نیز در محل رخ دهد و همین موجب می‌شود عملیات امدادرسانی دشوارتر شود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد درباره مصدومان احتمالی حادثه نیز گفت: خداراشکر افراد محبوس در طبقات به سلامت تخلیه شدند و آسیب جدی به مردم گزارش نشده است. البته در طبقات منفی هنوز دود وجود دارد. این هتل ۱۰ طبقه مثبت و پنج طبقه منفی دارد که در ۲ طبقه هنوز دود دیده می‌شود. علت حادثه پس از تخلیه دود و بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مشهد حریق آتش سوزی هتل آپارتمان نجات مسافران آتش نشانی آتش سوزی در هتل
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نجات ۲۰ نفر از آتش‎سوزی ساختمان ۵ طبقه در مشهد
آتش سوزی واحد مسکونی در یکی از برج‌های غرب تهران
نجات دو نفر از آتش‌سوزی منزل مسکونی در مشهد
نجات جان ۳۰ مسافر از آتش توسط راننده اتوبوس
آتش‌سوزی مجتمع ۶ طبقه در اصفهان
نجات ۶۰ نفر از یک آتش سوزی در پایتخت
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۶۷ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۶۳ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۸ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد/ مردم هم تعجب می‌کنند؛ اما از چیزهای دیگر  (۴۷ Comment)
tabnak.ir/005qRS
tabnak.ir/005qRS