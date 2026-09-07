چرا به بادمجان آلرژی دارید؟
به گزارش تابناک، بادمجان یکی از سبزیجات خوشمزه و پرطرفداربین ایرانیهاست، اما متاسفانه با همه طعم خوبش میتواند دربعضی افراد باعث بروز واکنشهای آلرژیک شود. این واکنشها ممکن است ازخفیف تا شدید متغیر باشند. اما چرا بعضیها به بادمجان حساسیت نشان میدهند و بعضیها نه؟
علایم آلرژی چطور پیدا میشود؟
بادمجان حاوی پروتئینهایی است که میتوانند به عنوان آلرژن عمل کنند و هرچند آلرژی به بادمجان نادر است، اما وجود دارد. این حساسیت مثل بسیاری ازآلرژیهای غذایی دیگر به دلیل واکنش سیستم ایمنی بدن به پروتئینهای خاص موجود در بادمجان ایجاد میشود.
درا ین وضعیت، بدن به اشتباه این پروتئینها را تهدیدآمیز تشخیص میدهد و برای مبارزه با آن ها آنتیبادیهای ایمونوگلوبولین تولید میکند. با مصرف مجدد بادمجان، این آنتیبادیها به سلولهای خاصی متصل میشوند و باعث آزادشدن هیستامین و دیگر مواد شیمیایی میشوند که درنهایت علایم آلرژی را به وجود میآورند.
واکنشهای آلرژیک به بادمجان معمولاً با خارش دهان، تورم ملایم لب و زبان و گاهی مشکلات گوارشی مانند تهوع یا دلپیچه و مشکلات تنفسی مثل گرفتگی بینی و عطسه و ...همراه است. البته میزان این ترکیبات درانواع بادمجان متفاوت است. مثلا بادمجانهای بنفش تیره ممکن است غلظت بیشتری ازبرخی ترکیبات داشته باشند.
به همین دلیل فردی ممکن است به یک نوع بادمجان خاص واکنش نشان دهد اما با نوع دیگری مشکلی نداشته باشد.براساس یافتههای علمی، بادمجان حاوی پروتئینهای دفاعی وذخیرهای است که میتوانند به عنوان آلرژن عمل کنند.
نکته مهم اینجاست که بادمجان از خانواده «بادمجانسانان» است که گوجهفرنگی، سیبزمینی وفلفل نیزاز اعضای آن هستند. به همین دلیل، افرادی که به بادمجان حساسیت دارند، ممکن است به دلیل واکنش متقاطع به دیگراعضای این خانواده نیز واکنش نشان دهند.