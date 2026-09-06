نتایج دیدارهای حساس امشب در لیگ جزیره
به گزارش تابناک، از سری رقابتهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس، تیمهای فوتبال آرسنال و چلسی و همچنین تیمهای فوتبال اورتون و منچستریونایتد مقابل یکدیگر صفآرایی کردند.
در دیدار آرسنال و چلسی که در ورزشگاه امارات برگزار شد کای هاورتز و مارتین اودگارد برای توپچیها گلزنی کردند و تک گل چلسی را نیز در این دیدار، مورگان راجرز به ثمر رساند. به این ترتیب آرسنال نیز مانند منچسترسیتی در صدر جدول ۹ امتیازی شد و چلسی ۶ امتیازی باقی ماند.
در دیگر دیدار امروز، اورتون و منچستریونایتد به مصاف یکدیگر رفتند که برایان امبئومو و بنجامین ششکو برای شیاطین سرخ گلزنی کردند و تایریک جورج و آینسلی مایتلند نیلس گلهای اورتون را به ثمر رساندند. با این تساوی منچستریونایتد ۴ امتیازی شد و در رده یازدهم جدول لیگ برتر فوتبال انگلیس قرار گرفت و اورتون نیز ۵ امتیازی و هشتم شد.