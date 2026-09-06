En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

نتایج دیدارهای حساس امشب در لیگ جزیره

هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس با پیروزی آرسنال مقابل چلسی و همچنین تساوی منچستریونایتد و اورتون دنبال شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۰۸
| |
231 بازدید
آرسنال

به گزارش تابناک، از سری رقابت‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس، تیم‌های فوتبال آرسنال و چلسی و همچنین تیم‌های فوتبال اورتون و منچستریونایتد مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند.

در دیدار آرسنال و چلسی که در ورزشگاه امارات برگزار شد کای هاورتز و مارتین اودگارد برای توپچی‌ها گلزنی کردند و تک گل چلسی را نیز در این دیدار، مورگان راجرز به ثمر رساند. به این ترتیب آرسنال نیز مانند منچسترسیتی در صدر جدول ۹ امتیازی شد و چلسی ۶ امتیازی باقی ماند.

در دیگر دیدار امروز، اورتون و منچستریونایتد به مصاف یکدیگر رفتند که برایان امبئومو و بنجامین ششکو برای شیاطین سرخ گلزنی کردند و تایریک جورج و آینسلی مایتلند نیلس گل‌های اورتون را به ثمر رساندند. با این تساوی منچستریونایتد ۴ امتیازی شد و در رده یازدهم جدول لیگ برتر فوتبال انگلیس قرار گرفت و اورتون نیز ۵ امتیازی و هشتم شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
انگلیس فوتبال جزیره آرسنال چلسی منچستر یونایتد
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
مانوک خدابخشیان کیست و چرا نامش این‌قدر جستجو می‌شود؟
«سینگل بیا، دوتایی برو»؛ از مافیا تا سفره عقد، رواجِ آشناییِ سریع در قالب سرگرمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آرسنال قهرمان سوپرجام شد
گابریل ژسوس به بارسلونا پیوست
برتری پر گل میلان برابر یونایتد
پیروزی مشابه منچستر و آرسنال در بازی خانگی
پیروزی چلسی و توقف لیورپول در لیگ جزیره
چلسی و آرسنال درخشیدند؛ شب رویایی پالمر با ۴ گل
برد پرگل «سیتی» و شکست خانگی «یونایتد» در لیگ برتر
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ Comment)
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۰۰ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۵ Comment)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۴۹ Comment)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ Comment)
ویدیوی تکان دهنده از سطح سواد در صداوسیما  (۴۶ Comment)
tabnak.ir/005qR6
tabnak.ir/005qR6