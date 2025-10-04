En
پیروزی مشابه منچستر و آرسنال در بازی خانگی

تیم‌های فوتبال منچستریونایتد و آرسنال میهمانان خود را شکست دادند.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۷۷
به گزارش تابناک، هفته هفتم لیگ برتر انگلیس با برگزاری دو دیدار ادامه پیدا کرد؛ جایی که در یکی از این بازی‌ها منچستریونایتد در ورزشگاه اولدترافورد میزبان ساندرلند بود و میهمان خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد.

برای شیاطین سرخ در این مسابقه؛ میسون مونت (۸) و بنجامین ششکو (۳۱) گلزنی کردند.

در بازی همزمان؛ آرسنال نیز دیداری خانگی در ورزشگاه امارات و مقابل ولورهمپتون را با پیروزی مشابه ۲ بر صفر به پایان رساند.

دکلان رایس (۳۸) و بوکایو ساکا (۶۷-پنالتی) گلزنان توپجی‌های در این تقابل بودند.

در دیگر بازی برگزار شده نیز تاتنهام ۲ بر یک لیدزیونایتد را شکست داد.

در آخرین بازی امشب و از ساعت ۲۰؛ لیورپول در خانه چلسی به میدان خواهد رفت.

