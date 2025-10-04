پیروزی مشابه منچستر و آرسنال در بازی خانگی

به گزارش تابناک، هفته هفتم لیگ برتر انگلیس با برگزاری دو دیدار ادامه پیدا کرد؛ جایی که در یکی از این بازی‌ها منچستریونایتد در ورزشگاه اولدترافورد میزبان ساندرلند بود و میهمان خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد.

برای شیاطین سرخ در این مسابقه؛ میسون مونت (۸) و بنجامین ششکو (۳۱) گلزنی کردند.

در بازی همزمان؛ آرسنال نیز دیداری خانگی در ورزشگاه امارات و مقابل ولورهمپتون را با پیروزی مشابه ۲ بر صفر به پایان رساند.

دکلان رایس (۳۸) و بوکایو ساکا (۶۷-پنالتی) گلزنان توپجی‌های در این تقابل بودند.

در دیگر بازی برگزار شده نیز تاتنهام ۲ بر یک لیدزیونایتد را شکست داد.

در آخرین بازی امشب و از ساعت ۲۰؛ لیورپول در خانه چلسی به میدان خواهد رفت.