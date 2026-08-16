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آرسنال قهرمان سوپرجام شد

آرسنال در دیدار سوپرجام انگلیس با نمایشی مقتدرانه منچسترسیتی را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و نخستین جام فصل را بالای سر برد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۹۹
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آرسنال

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شاگردان میکل آرتتا در ورزشگاه پرینسیپالیتی کاردیف از همان ثانیه‌های ابتدایی بر بازی مسلط شدند و اجازه بازگشت به سیتی ندادند.

قهرمان فصل گذشته لیگ برتر شروعی رویایی داشت و تنها ۳۰ ثانیه پس از آغاز مسابقه به گل رسید. ریکاردو کالافیوری پاس دقیق مایلز لوئیس-اسکلی را دریافت کرد و با ضربه‌ای حساب‌شده دروازه جان‌لوییجی دوناروما را باز کرد تا آرسنال خیلی زود پیش بیفتد.

برتری توپچی‌ها در دقیقه ۲۸ دو برابر شد. کای هاورتز با باز کردن دروازه سیتی، اختلاف را به دو گل رساند تا آرسنال با برتری ۲ بر صفر به رختکن برود.

آرسنال در آغاز نیمه دوم نیز به حملات خود ادامه داد و این بار مارتین اودگارد بود که دروازه سیتی را باز کرد. کاپیتان آرسنال اندکی پس از شروع نیمه دوم گل سوم را به ثمر رساند تا نتیجه تقریباً قطعی شود.

در نهایت آرسنال با پیروزی ۳ بر صفر مقابل منچسترسیتی، سوپرجام انگلیس را فتح کرد و فصل جدید را با کسب یک جام آغاز کرد.

این مسابقه همچنین نخستین دیدار رسمی انزو مارسکا روی نیمکت منچسترسیتی بود. این سرمربی ایتالیایی در تابستان جانشین پپ گواردیولا شده بود.

آرسنال از روز ۲۱ آگوست دفاع از عنوان قهرمانی لیگ برتر را با دیدار خانگی مقابل کاونتری‌سیتی آغاز می‌کند. منچسترسیتی نیز دو روز بعد، در خانه به مصاف بورنموث خواهد رفت.

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انگلیس فوتبال جزیره سوپرجام آرسنال قهرمان منچستر سیتی
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