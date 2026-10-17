فک امیلیانو مارتینز شکست! + عکس

دروازه بان آرژانتینی چلسی در دقیقه ۶۶ دیدار امروز مقابل اورتون طی برخورد با بازیکن حریف دچار مصدومیت شدید از ناحیه فک شد.

به گزارش تابناک «امیلیانو مارتینز» دروازه بان آرژانتینی چلسی در دقیقه ۶۶ دیدار امروز مقابل اورتون طی برخورد با بازیکن حریف دچار مصدومیت شدید از ناحیه فک شد و با برانکارد از زمین بیرون رفت.

بنا بر این گزارش رسانه‌های نزدیک به باشگاه چلسی، مارتینز از ناحیه استخوان فک دچار شکستگی شده و نیاز به عمل جراحی دارد. مدت زمان دوری او از میادین هنوز مشخص نیست.