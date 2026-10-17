فک امیلیانو مارتینز شکست! + عکس
دروازه بان آرژانتینی چلسی در دقیقه ۶۶ دیدار امروز مقابل اورتون طی برخورد با بازیکن حریف دچار مصدومیت شدید از ناحیه فک شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۹۵| |
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به گزارش تابناک «امیلیانو مارتینز» دروازه بان آرژانتینی چلسی در دقیقه ۶۶ دیدار امروز مقابل اورتون طی برخورد با بازیکن حریف دچار مصدومیت شدید از ناحیه فک شد و با برانکارد از زمین بیرون رفت.
بنا بر این گزارش رسانههای نزدیک به باشگاه چلسی، مارتینز از ناحیه استخوان فک دچار شکستگی شده و نیاز به عمل جراحی دارد. مدت زمان دوری او از میادین هنوز مشخص نیست.
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