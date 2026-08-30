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گابریل ژسوس به بارسلونا پیوست

باشگاه بارسلونا برای انتقال گابریل ژسوس، ستاره 29 ساله آرسنال، به توافق نهایی دست یافت.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۷۳
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گابریل ژسوس

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، موندودپورتیوو در خبری اختصاصی نوشت، با توجه به غیرممکن بودن انتقال خولین آلوارز در شرایط فعلی به دلیل پاسخ منفی اتلتیکو مادرید، بارسا برای تقویت خط حمله و به عنوان جایگزین در پست مهاجم وسط، به سراغ خرید گابریل ژسوس ۲۹ ساله رفته است.

 مهاجم سابق تیم ملی برزیل که تا سال ۲۰۲۷ با آرسنال قرارداد دارد، گزینه اصلی آبی‌واناری‌ها برای پر کردن جای خالی یک شماره ۹ تخصصی پس از جدایی روبرت لواندوفسکی است.پ

دقایقی قبل نیز فابریتزیو رومانو تایید کرد که انتقال ژسوس به بارسا قطعی شده و او مهاجم جدید کاتالان‌ها خواهد بود.

کاهش نقش او در ترکیب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر به دلیل حضور کای هاورتز و ویکتور گیوکرش، باعث شد گابریل ژسوس به دنبال جدایی باشد. این مهاجم برزیلی همواره رویای بازی در بارسا را داشته است و برای نهایی کردن توافق و پوشیدن پیراهن آبی‌واناری فشار می‌آورد.

بارسا وضعیت پزشکی او را پس از پارگی رباط صلیبی زانو که در ژانویه ۲۰۲۵ دچارش شده بود پیگیری کرده است، اما او اکنون به طور کامل بهبود یافته است. 

آمار گلزنی او نیز جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی‌گذارد، چرا که هم در منچسترسیتی و هم در آرسنال کیفیت خود را به اثبات رسانده است؛ او با هدایت پپ گواردیولا ۹۵ گل در ۲۳۶ بازی و در جمع توپچی‌ها ۳۳ گل در ۱۲۳ بازی به ثمر رسانده است.

موندودپورتیوو اضافه کرده است، باید شفاف‌سازی کرد که این اقدام بارسا برای جذب گابریل ژسوس مانعی برای انتقال خولین آلوارز در آینده نخواهد بود. علاقه به مهاجم آرژانتینی اتلتیکو مادرید همچنان برای پنجره‌های نقل‌وانتقالات بعدی باقی است.

 

این در حالی است که هفته گذشته ادعا شد، گابریل ژسوس با ایده انتقال به لیگ ایتالیا موافقت کرده است. فوتبال ایتالیا خبر داده بود که ژسوس با حضور در ناپولی در تابستان امسال مشکلی ندارد.

گاتزتا دلو اسپورت نیز مدعی شد بود ناپولی قصد دارد پیش از ارائه پیشنهاد رسمی به آرسنال برای جذب ژسوس، روملو لوکاکو و همچنین یکی از بین لوکا یا لانگ را به فروش برساند. 

گاتزتا نوشته بود، خود ژسوس نیز از احتمال انتقال به ایتالیا بسیار هیجان‌زده است و حضور در لیگ ایتالیا را در صدر فهرست اولویت‌های خود قرار داده است.

جزئیات پیشنهاد بارسا به ژسوس

باشگاه بارسلونا در مذاکراتی پیشرفته با آرسنال گابریل ژسوس ۲۹ ساله را فوراً به خدمت گرفت.

بر اساس اطلاعات موندو دپورتیوو، پیشنهاد آبی‌واناری‌ها برای این مهاجم برزیلی قراردادی دو ساله به همراه گزینه تمدید برای یک سال دیگر است، در حالی که هزینه این انتقال حدود ۱۰ میلیون یورو برآورد می‌شود.

بنابراین گابریل ژسوس یک فرصت فوق‌العاده در بازار برای بارسا محسوب می‌شد تا بتواند خلاء یک مهاجم تخصصی را پر کند؛ کمبودی که هانسی فلیک در پایان فصل و دکو در تاریخ ۱۹ آگوست پس از جام خوان گمپر به آن اشاره کرده بودند.

جای خالی یک تمام‌کننده مانند روبرت لواندوفسکی با حضور گابریل ژسوس پر می‌شود؛ بازیکنی که گزینه‌ای جدید به خط حمله بارسا اضافه می‌کند. خط حمله‌ای که در این فصل با ورود آنتونی گوردون و کریم آدیمی و پس از جدایی لواندوفسکی، فران تورس و مارکوس رشفورد بازسازی شده است.

علاوه بر این، جسی بیسیوو بال بلژیکی که طبق گفته هانسی فلیک در روز یکشنبه در ابتدا برای تیم دوم بازی خواهد کرد، می‌تواند در صورت نیاز و پس از مصدومیت شدید زانوی رونی بردغجی به تیم اصلی کمک کند.

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