برتری پر گل میلان برابر یونایتد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم فوتبال منچستر یونایتد در جریان دیداری دوستانه از ساعت ۱۸:۱۵ به مصاف میلان رفت که این دیدار در نهایت با برتری ۴ بر ۲ میلان همراه بود.

برای میلان در این دیدار ساموئل چوکووزه در دقیقه ۳۷، آلفادیو سیسه در دقیقه ۵۸، گونچالو راموس در دقیقه ۶۸ و روبن لوفتوس چیک در دقیقه ۷۳ گلزنی کردند. برای منچستر یونایتد هم هری مگوایر در دقیقه ۲ و پاتریک دورگو در دقیقه ۵۱ گلزنی کردند.