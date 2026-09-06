کتلت بادمجان دودی

کتلت از آن دست غذاهای همه‌پسندی است که با کوچک‌ترین تغییری در مواد اولیه، جانی تازه می‌گیرد. «کتلت بادمجان بدون سیب‌زمینی» یکی از همان نسخه‌های خلاقانه و خوش‌عطر است که طعم دودی بادمجان کبابی را با گوشت چرخ‌کرده پیوند می‌زند.

به گزارش تابناک؛ در این دستور، خبری از سیب‌زمینی نیست و طعم غالب، عطر بادمجان دودی تازه در کنار جعفری و سیر است؛ پیش‌غذایی یا غذایی نونی که سفره‌تان را رنگین‌تر می‌کند.

مواد اولیه

بادمجان کبابی: ۱۵۰ گرم (حدود ۴ عدد بادمجان متوسط مناسب کباب کردن)

گوشت چرخ‌کرده: ۳۰۰ گرم

پیاز: ۱ عدد

سیر: ۳ حبه

جعفری تازه: ۳ قاشق سوپ‌خوری (خردشده)

آرد: ۳ قاشق سوپ‌خوری

نمک: ۱ قاشق چای‌خوری

زردچوبه: ۱ قاشق چای‌خوری

پاپریکا (شیرین): نصف قاشق چای‌خوری

مرحله اول؛ کباب کردن بادمجان‌ها

برای این غذا بهتر است از بادمجان‌های مشکی و متوسط قلمی استفاده کنید؛ بادمجان‌های شکم‌دار برای کباب کردن مناسب نیستند و از طرفی بادمجان‌های بیش از حد نازک هم پس از کباب شدن چیزی ازشان باقی نمی‌ماند.

حتما پیش از گذاشتن روی شعله یا زغال، با چاقو چند برش روی بدنه بادمجان‌ها ایجاد کنید تا هوای حبس‌شده درونشان خارج شود و نترکند.

بادمجان‌ها را روی شعله مستقیم گاز یا داخل فر کبابی کنید تا کاملاً مغزپخت شوند.

برای اینکه پوست بادمجان‌ها راحت جدا شود، پس از کباب شدن، بلافاصله آنها را داخل یک کیسه نایلونی قرار دهید و درِ آن را ببندید تا چند دقیقه‌ای عرق کنند و خنک شوند. رطوبت ایجاد شده باعث می‌شود پوست به راحتی جدا شود.

مرحله دوم؛ آماده‌سازی مایه کتلت

پیاز را با رنده ریز رنده کنید و حتماً آبِ پیاز را بگیرید تا مایه کتلت شل نشود و هنگام سرخ کردن وا نرود (رنده درشت کتلت را وا می‌رود).

سیر‌ها را رنده کنید. جعفری تازه را ریز خرد کنید (دقت کنید که در این دستور نباید از جعفری خشک استفاده کنید).

گوشت چرخ‌کرده، پیاز آب‌گرفته، سیر رنده‌شده، جعفری خردشده، زردچوبه، پاپریکای شیرین، آرد و نمک را در یک کاسه بزرگ با هم ترکیب کنید.

بادمجان‌های کبابی پوست‌کنده را با چاقو خوب ساتوری و ریز کنید و به مواد گوشتی اضافه کنید. حالا همه مواد را با دست کاملا ورز دهید و مخلوط کنید.

مرحله سوم؛ تکنیک انسجام مواد

برای اینکه کتلت‌ها هنگام سرخ کردن هرگز وا نروند، مایه آماده‌شده را یک‌جا با دست جمع کنید، از کاسه بیرون بیاورید و محکم از بالا به داخل کاسه پرت کنید! این کار باعث انسجام فوق‌العاده بافت گوشت و مواد می‌شود.

مرحله چهارم؛ سرخ کردن

از مواد به اندازه گردو بردارید، کتلت‌ها را خیلی بزرگ درست نکنید تا مغزپخت شوند و داخل روغن وا نروند.

کتلت‌ها را با ضخامت نازک شکل دهید و در روغن داغ با حرارت متوسط سرخ کنید تا دو طرفشان طلایی و برشته شود.

این کتلت ترد و خوش‌عطر را می‌توانید در کنار نان تازه، گوجه‌فرنگی سرخ‌شده، خیارشور و ترشی دلخواه سرو کنید و از طعم متفاوت آن لذت ببرید.

نکات سرآشپز

آرد موجود در دستور به جذب رطوبت اضافی مواد کمک می‌کند تا کتلت در تابه منسجم بماند.

پیاز آب‌گرفته و جعفری تازه از ارکان اصلی طعم این کتلت هستند؛ حذف آنها یا استفاده از جایگزین‌های خشک، عطر نهایی غذا را مخدوش می‌کند.