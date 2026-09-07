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عدد طلایی پیاده‌روی روزانه چند قدم است؟

اگر مدت زیادی کم تحرک بوده اید یا بیماری زمینه ای و مشکلات مفصلی دارید، پیش از افزایش قابل توجه فعالیت بدنی با پزشک مشورت کنید.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۷۳
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پیاده روی

به گزارش تابناک؛ سال‌ها عدد ۱۰۰۰۰ گام در روز به عنوان هدفی مناسب برای حفظ سلامت مطرح می‌شد، اما پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند برای بهره مندی از فواید پیاده روی، رسیدن به ۱۰۰۰۰ یا ۱۵۰۰۰ گام برای همه افراد ضروری نیست.

مطالعات نشان داده‌اند افزایش تعداد گام‌های روزانه، حتی از چند هزار قدم، با کاهش خطر برخی بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ زودرس ارتباط دارد. در بسیاری از افراد، رسیدن تدریجی به حدود ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ گام در روز می‌تواند هدف مناسبی باشد؛ البته میزان فعالیت مطلوب به سن، شرایط جسمی و سطح فعالیت فعلی فرد بستگی دارد.

نکته مهم این است که به جای تمرکز وسواس گونه بر یک عدد مشخص، زمان نشستن طولانی را کاهش دهیم و در طول روز بیشتر حرکت کنیم. حتی چند دقیقه پیاده روی در فواصل مختلف روز می‌تواند به افزایش فعالیت بدنی کمک کند.

اگر مدت زیادی کم تحرک بوده‌اید یا بیماری زمینه‌ای و مشکلات مفصلی دارید، پیش از افزایش قابل توجه فعالیت بدنی با پزشک مشورت کنید.

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پیاده روی شرایط جسمی بیماری های قلبی
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