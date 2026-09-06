وحشت در آمریکا از جسارت ایران

یک تحلیلگر مسائل دفاعی می‌گوید ایران با حملات اخیر به ناوهای آمریکایی، وارد فاز جدیدی از تقابل شده است.

الجزیره نوشت: یک تحلیلگر می‌گوید ایران در آخرین حملات خود به کشتی‌های جنگی آمریکا، دست به «تشدیدی حساب‌شده» زده است.

به گزارش تابناک، ولفگانگ پوشتای، تحلیلگر مسائل دفاعی گفت: «ایرانی‌ها فقط دو ناو جنگی معمولی را هدف قرار ندادند؛ آنها یک ناوشکن موشکی و، به‌طور قابل‌توجهی، یک ناو هواپیمابر را هدف قرار دادند. ناو هواپیمابری که ستون فقرات کارزار آمریکا علیه ایران است.»

او گفت اگرچه نیرو‌های آمریکایی توانستند از اصابت حملات جلوگیری کنند، اما این حمله برای تهران «یک فرصت خوش‌شانس» بود.

پوشتای افزود که حملات موفق می‌توانست در واشنگتن بحث‌هایی را درباره «چگونگی ادامه جنگ و اینکه آیا اصلاً باید جنگ ادامه پیدا کند یا نه» به راه بیندازد.

او گفت: «این تحول، بسیار بسیار مهم است و جای تعجب ندارد که آمریکایی‌ها دست به حمله تلافی‌جویانه زدند.»

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