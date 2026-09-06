En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

شهردار رینه لاریجان بازداشت شد

رئیس کل دادگستری استان مازندران از بازداشت شهردار رینه در شهرستان لاریجان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۱۱
| |
2100 بازدید
|
۲
بازداشت

به گزارش تابناک؛ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت شهردار رینه لاریجان به اتهام اختلاس و صدور گزارش خلاف واقع، خبر داد و اظهار داشت: در پی بررسی‌های انجام‌شده درباره نحوه واگذاری و انتقال تعدادی از قطعات زمین متعلق به شهرداری رینه لاریجان، پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

پوریانی افزود: در ادامه رسیدگی به پرونده و پس از انجام تحقیقات و بررسی مستندات، با دستور رییس حوزه قضایی لاریجان، شهردار رینه با صدور قرار بازداشت موقت، به اتهام اختلاس و صدور گزارش خلاف واقع روانه زندان شد.

او تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده همچنان در جریان است و اقدامات قضایی لازم برای روشن شدن ابعاد موضوع و تعیین مسئولیت افراد مرتبط با پرونده و شناسایی مرتبطین احتمالی ادامه دارد.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازداشت شهردار شهردار رینه لاریجان اختلاس
مانوک خدابخشیان کیست و چرا نامش این‌قدر جستجو می‌شود؟
«سینگل بیا، دوتایی برو»؛ از مافیا تا سفره عقد، رواجِ آشناییِ سریع در قالب سرگرمی
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت ۲مدیر به اتهام اختلاس و رشوه در زاهدان
بازداشت ۴ کارمند دولتی در خوزستان
کیفرخواست کارمند متخلف بانک ملت لالی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
8
پاسخ
زمین‌های کشاورزی شمال به کمک برخی اعضای شهرداری‌ها وشورای شهر یا روستاها با دریافت رشوه تغییر کاربری داده میشه قوه قضائیه ورود کنه !
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
4
پاسخ
حالا بیا یک متر خلافی درست کن پدر آدم و در میارند
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۵ Comment)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۲ Comment)
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۷۶ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ Comment)
ویدیوی تکان دهنده از سطح سواد در صداوسیما  (۴۶ Comment)
سرگردانی مردم در بانک‌ها؛ حواله خریداران دلار با کارت ملی به فردا / نظارت سرزده بانک مرکزی کجاست؟  (۴۶ Comment)
tabnak.ir/005qPX
tabnak.ir/005qPX