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هشدار برای تهرانی‌ها

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش باد نسبتا شدید تا خیلی شدید در نقاط مختلف استان همچنین وقوع رگبار و رعد و برق در برخی نقاط آن هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۰۲
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هواشناسی

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد آورده است: از دوشنبه تا چهارشنبه (۱۶ تا ۱۸ شهریور) در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید و در نیمه غربی، جنوبی و تا حدی مناطق مرکزی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید موقت و کیفیت هوا در مناطق جنوبی و غربی استان و شهر تهران، امکان انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی استان، گاهی افزایش ابر و بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق به‌ویژه در ارتفاعات شمالی استان و از بعد از ظهر سه شنبه تا ظهر چهارشنبه (۱۷ تا ۱۸ شهریور) در بعضی ساعت‌ها بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی استان وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران در این وضعیت آب و هوایی احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، احتیاط در جاده‌های کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، خودداری از استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیمای سبک، خودداری از تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متاثر از گرد و خاک، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی، ترجیحا پرهیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

آسمان تهران فردا (۱۶ شهریور) صاف و وزش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه (۱۷ شهریور) صاف تا کمی ابری و وزش باد به‌تدریج افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: اداره کل هواشناسی استان تهران

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تهران وزش باد گردوخاک هشدار هواشناسی
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