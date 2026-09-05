اظهارنظر جان بولتون درباره حمله آمریکا به عروسی در سیریک

مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا با اشاره به جنایت تازه ایالات متحده در حمله به مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک در استان هرمزگان، گفت آمریکا این را می‌پذیرد.

به گزارش تابناک، جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین در دولت اول دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ام‌اس ناو گفت: من فکر می‌کنم وقتی به اشتباه خود پی می‌بریم، ایالات متحده نیز آن را می‌پذیرد. البته این چیزی نیست که ما به دنبال انجام آن باشیم.

بولتون در ادامه، ادعا کرد: جای تاسف است که به دلایل مختلف، گاهی اوقات غیرنظامیان کشته می‌شوند و این تصور که به نوعی این یک حمله عمدی توسط ایالات متحده بوده، تهمت‌ است.

روزنامه تلگراف به تازگی در گزارشی به ابعاد تازه‌ای از حمله آمریکا به مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک در استان هرمزگان پرداخت و با استناد به داده‌ها و تحلیل‌ها نوشت که یک بمب ۵۰۰ کیلوگرمی هدایت‌شونده دقیق از سوی آمریکا چنین جنایتی را رقم زد.

جان بولتون در بخش دیگری از این مصاحبه ضمن انتقاد از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا گفت: فکر نمی‌کنم او از ابتدا صلاحیت این شغل را داشت.

مشاور امنیت ملی پیشین در دولت اول دونالد ترامپ افزود: طبق گزارش‌ها، هگست برای سمت سخنگوی پنتاگون به ترامپ درخواست داده بود که با توجه به پیشینه‌اش، می‌توانست گزینه مناسبی باشد. به هر حال، او در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد.



منبع: ایسنا