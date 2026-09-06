بعد از ساعت 7 این کارها را نکنید

آیا تنها ورزش و تغذیه روزانه سلامت قلب را تضمین می کند؟ با همه اینا باید بدانید عادت‌هایی که بعد از غروب آفتاب دارید، نقش مهمی در سلامت سیستم قلب و عروق دارند.

سلامت قلب تنها به ورزش صبحگاهی و بشقابِ غذای عصر وابسته نیست؛ آنچه پس از غروب آفتاب انجام می‌دهید، به همان اندازه سرنوشت‌ساز است. متخصصان تأکید می‌کنند که برخی رفتارهای شبانه می‌توانند فشار خون را بالا ببرند، التهاب را شعله‌ور کنند و کیفیت خواب را تخریب کنند؛ ترکیبی که در درازمدت سکوی پرشِ بیماری‌های قلبی خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ عادت‌های آخرِ شب شما تعیین می‌کنند که بدن هنگام خواب در حالتِ ترمیمِ عمیق قرار بگیرد یا در دامِ استرسِ مداوم بماند و هرگز به بازسازی واقعی نرسد.

بیماری‌های قلبی محصول یک اتفاق ناگهانی نیستند؛ بلکه طی سالیان متمادی و از طریق سیگنال‌های مکرر بدنی از جمله الگوهای فشار خون، التهاب، تنظیم گلوکز و کیفیت خواب شکل می‌گیرند. بسیاری از این فاکتورها مستقیماً تحت تأثیر رفتارهای روتین ما در هنگام شب هستند. در واقع، انتخاب‌های شبانه شما مشخص می‌کند که آیا بدن وارد فاز «ترمیم» می‌شود یا در حالت «استرس» باقی می‌ماند. در ادامه، هفت موردی را که متخصصان قلب پس از ساعت ۷ عصر به طور قاطع از آن‌ها اجتناب می‌کنند، مرور می‌کنیم.

۱. صرف وعده‌های غذایی دیرهنگام

عملکرد متابولیک بدن ما از ریتم شبانه‌روزی (ساعت بیولوژیک) پیروی می‌کند. با نزدیک شدن به شب، حساسیت به انسولین کاهش یافته و بدن در پردازش گلوکز و چربی‌ها با بازدهی کمتری عمل می‌کند. مصرف غذا در ساعات پایانی شب با افزایش سطح قند خون پس از غذا، اختلال در متابولیسم چربی‌ها و افزایش سیگنال‌های التهابی همراه است.

تحقیقات بر روی «تغذیه محدود به زمان» نشان می‌دهد که صرف زودهنگام وعده شام به فشار خون سالم‌تر، کنترل بهتر گلوکز و کاهش نشانگرهای خطر قلبی-عروقی کمک می‌کند. هضم غذا در شب همچنین با فرآیندهای ترمیم شبانه بدن رقابت می‌کند؛ فرآیندهایی که برای سلامت عروق حیاتی هستند. وقتی معده مشغول هضم سنگین است، قلب فرصت بازسازی خود را از دست می‌دهد.

۲. قرار گرفتن در معرض نورهای شدید سقفی و ال‌ای‌دی‌های خیره‌کننده

قرار گرفتن در معرض نور آبی و روشن پس از غروب آفتاب، ترشح ملاتونین را سرکوب می‌کند. ملاتونین تنها یک هورمون خواب نیست؛ این ماده نقش کلیدی در تنظیم فشار خون و فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی در سیستم قلبی-عروقی ایفا می‌کند.

مطالعات علمی پیوند مستقیمی میان قرار گرفتن در معرض نور مصنوعی در شب و افزایش خطر بیماری‌های عروق کرونر قلب و اختلال در الگوهای طبیعی فشار خون شبانه یافته‌اند. توصیه متخصصان استفاده از لامپ‌هایی با نور گرم و چراغ‌های رومیزی است تا شرایط نوری غروب آفتاب شبیه‌سازی شود.

۳. تماشای برنامه‌های تلویزیونی استرس‌زا یا هیجانی

سیستم عصبی شما تفاوت میان واقعیت و یک نمایش تلویزیونی را نمی‌فهمد. فرقی نمی‌کند تماشای یک مناظره سیاسی تند باشد، یا یک برنامه مستند پر از تنش و یا حتی یک مسابقه ورزشی حساس؛ استرس روانی ناشی از آن‌ها سیستم عصبی سمپاتیک را فعال کرده و ضربان قلب و فشار خون را بالا می‌برد.

دهه‌ها تحقیق نشان داده است استرس‌های حاد و مزمن هر دو در ایجاد «اختلال عملکرد اندوتلیال» (اولین مرحله بیماری قلبی) نقش دارند. در افرادی که دارای فاکتورهای خطر زمینه‌ای هستند، استرس عاطفی شدید حتی می‌تواند ماشه یک رویداد قلبی واقعی را بکشد. بالا بردن هورمون‌های استرس درست قبل از خواب، مانند این است که وقتی ماشین را به داخل پارکینگ می‌برید، پایتان را تا انتها روی پدال گاز فشار دهید.

۴. انجام ورزش‌های سنگین و شدید

ورزش یکی از بهترین کارهایی است که می‌توانید برای قلبتان انجام دهید، اما زمان‌بندی آن بسیار مهم است. تمرینات سخت در اواخر شب، سطح کورتیزول را بالا نگه داشته و انتقال بدن از حالت «جنگ یا گریز» به حالت «استراحت و ترمیم» را به تأخیر می‌اندازد. این امر شروع خواب را دشوار کرده، ضربان قلب شبانه را افزایش می‌دهد و تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) را که نشانگر تاب‌آوری قلبی است، کاهش می‌دهد.

البته که تحرک اندک همیشه بهتر از بی‌تحرکی است، اما تمرینات با شدت بالا در ساعت ۹ شب، ریکاوری بدن را مختل می‌کند. فراموش نکنید که مزایای واقعی قلبی-عروقی در زمان ریکاوری اتفاق می‌افتد، نه در زمان تمرین. قلب شما به یک مسیر آرام برای کاهش سرعت نیاز دارد، نه یک دوی سرعتِ لحظه آخری قبل از نیمه‌شب.

۵. مصرف نوشیدنی‌های الکلی

الکل همچنین ضربان قلب در حال استراحت را بالا می‌برد و از کاهش طبیعی فشار خون در طول شب جلوگیری می‌کند؛ الگویی که به شدت با افزایش خطر حملات قلبی مرتبط است. خواب بی‌کیفیت ناشی از الکل، التهاب را تشدید کرده و تنظیمات متابولیک را بدتر می‌کند که در درازمدت خطر آسیب به قلب را دوچندان می‌نماید.

۶. مکالمات و بحث‌های عاطفی پرتنش

خشم و استرس عاطفی پیامدهای قلبی-عروقی بسیار واقعی و خطرناکی دارند. استرس حاد باعث جهش کورتیزول و کاهش تغییرپذیری ضربان قلب می‌شود و در افراد مستعد می‌تواند منجر به آریتمی یا حملات قلبی شود.

بحث‌های شبانه با اعضای خانواده یا همسر، فقط حال روحی شما را خراب نمی‌کند؛ بلکه سیستم بدن شما را درست در زمانی که باید در حال خاموش شدن و استراحت باشد، غرق در هورمون‌های استرس می‌کند. برخی مکالمات واقعاً مهم هستند، اما لزومی ندارد همه آن‌ها «همین امشب» اتفاق بیفتند. یاد بگیرید بحث‌های جدی را به زمانی موکول کنید که سطح انرژی و آرامش بدن در تعادل است.

۷. استفاده بدون فیلتر از صفحات نمایش (موبایل و تبلت)

گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها نوری ساطع می‌کنند که زمان‌بندی ریتم شبانه‌روزی را جابه‌جا می‌کند. این مسئله منجر به دیر خوابیدن و کاهش کیفیت خواب می‌شود. اختلال مزمن خواب به طور مستقل با فشار خون بالا، مقاومت به انسولین، التهاب و افزایش خطر بیماری‌های قلبی مرتبط است. محافظت از نظم خواب، ضامن عملکرد طولانی‌مدت قلب است.

قانون طلایی

البته همیشه قبل از ایجاد هرگونه تغییر اساسی در روتین خود، با پزشک معالجتان مشورت کنید. اما برای اکثر متخصصان، پس از ساعت ۷ عصر، قانون ساده است: «کاهش اختلالات ساعت بیولوژیک و حذف استرس‌های سمپاتیک، تا قلب فرصت بازسازی پیدا کند.»

قلب شما در طول روز به سختی برای شما کار می‌کند؛ شب‌ها به او فرصت بدهید تا دوباره قدرت بگیرد. با رعایت این ۷ اصل ساده، شما نه تنها بهتر می‌خوابید، بلکه سالیان طولانی‌تری به قلب خود اجازه تپیدن می‌دهید. سلامت قلب بیش از آنکه در اتاق عمل جراحی تعیین شود، در عادات کوچک شبانه ما ساخته می‌شود.

منبع: برترین ها