اعلام استراتژی جدید آمریکا برای جنگ علیه ایران
به گزارش تابناک، بر اساس ارزیابیهای منتشرشده در یک روزنامه آمریکایی، اگرچه تشدید بحران اقتصادی و توقف بخش عمده صادرات نفت، توان داخلی ایران را تحت فشار قرار داده است، اما رهبران جمهوری اسلامی همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و نشانهای از عقبنشینی نشان ندادهاند.
روزنامه والاستریت ژورنال در جدیدترین گزارش خود درباره ابعاد فشارهای واشنگتن بر تهران مدعی شد که محاصره دریایی آمریکا از ماه ژوئیه، صادرات نفت ایران را با اختلال جدی مواجه کرده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که واشنگتن تا چه مدت قادر خواهد بود این محاصره را ادامه دهد و آیا میتواند فشار فعلی را برای چند ماه دیگر حفظ کند یا خیر.
این روزنامه همچنین ادعا کرد که اقدام ایران برای بستن تنگه هرمز، برخلاف محاسبات تهران، تاکنون نتوانسته است دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را به پذیرش شروط ایران وادار کند.
بر اساس ارزیابیهای مطرحشده در این گزارش، رهبران ایران بر این باورند که میتوانند شرایط کنونی و فشارهای ناشی از محاصره و کاهش درآمدهای نفتی را حدود پنج ماه دیگر تحمل کنند.
این رسانه در عین حال در ادعایی تأکید کرده است که اقتصاد ایران در نتیجه فشارهای فزاینده، روزبهروز آسیبپذیرتر میشود؛ با این وجود، حکومت همچنان بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای امنیتی و ابزارهای اعمال کنترل داخلی خود را حفظ کرده است.
به این ترتیب، به نظر میرسد تقابل تهران و واشنگتن وارد مرحلهای فرسایشی شده است؛ مرحلهای که در آن، توان هر دو طرف برای ادامه فشار و تحمل هزینههای رویارویی، بیش از پیش به عامل تعیینکننده تبدیل خواهد شد.
طبق ادعای این رسانه به نقل از مقامات آمریکایی، حمله به نفتکشهای ایرانی یک استراتژی جدید برای مجازات ایران و محدود کردن توانایی آن در صادرات نفت است.