سرانجام تلخ کوهنورد گمشده پس از ۵ روز جستجو

به گزارش تابناک، حسین درخشان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اظهار کرد: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۰۷، خبر مفقودی یک نفر در ارتفاعات کوهستان نیزوا مهدی‌شهر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر این استان اعلام و عملیات جست‌وجو آغاز شد.

وی افزود: در این عملیات ۵۴ نیروی عملیاتی در قالب ۲۱ تیم امدادی از پایگاه‌های کوهستان نیزوا، مهدی‌شهر و ستاد استان مشارکت داشتند. تجهیزات تخصصی شامل ۲ قلاده سگ تجسس و ۲ دستگاه پهپاد جست‌وجو و نجات در این عملیات به کار گرفته شد و همچنین ۵۰ نفر از عوامل مردمی در این عملیات مشارکت داشتند.

مدیرعامل هلال‌احمر استان سمنان اظهار کرد: فرد مفقودشده که طبق گزارش‌های دریافتی از ۹ روز قبل در منطقه گم شده بود، توسط نجاتگران رویت شد؛ متأسفانه نامبرده پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بود.

وی افزود: پیکر متوفی پس از انجام مراحل تثبیت، با تلاش عوامل عملیاتی و طی پیمایش مسافتی تخصصی به طول یک کیلومتر از ارتفاعات کوهستان به نقطه‌ای امن منتقل و جهت سیر مراحل قانونی، تحویل عوامل انتظامی حاضر در محل شد.

درخشان خاطرنشان کرد: این عملیات ساعت ۱۶:۴۰ روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ به پایان رسید.