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سرانجام تلخ کوهنورد گمشده پس از ۵ روز جستجو

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان گفت: عملیات جست‌وجو برای یافتن کوهنورد مفقودشده در ارتفاعات مهدی‌شهر پس از پنج روز تلاش شبانه‌روزی تیم‌های امدادی با یافتن پیکر وی به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۳۰
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هلال احمر

به گزارش تابناک، حسین درخشان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اظهار کرد: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۰۷، خبر مفقودی یک نفر در ارتفاعات کوهستان نیزوا مهدی‌شهر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر این استان اعلام و عملیات جست‌وجو آغاز شد.

وی افزود: در این عملیات ۵۴ نیروی عملیاتی در قالب ۲۱ تیم امدادی از پایگاه‌های کوهستان نیزوا، مهدی‌شهر و ستاد استان مشارکت داشتند. تجهیزات تخصصی شامل ۲ قلاده سگ تجسس و ۲ دستگاه پهپاد جست‌وجو و نجات در این عملیات به کار گرفته شد و همچنین ۵۰ نفر از عوامل مردمی در این عملیات مشارکت داشتند.

مدیرعامل هلال‌احمر استان سمنان اظهار کرد: فرد مفقودشده که طبق گزارش‌های دریافتی از ۹ روز قبل در منطقه گم شده بود، توسط نجاتگران رویت شد؛ متأسفانه نامبرده پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بود.

وی افزود: پیکر متوفی پس از انجام مراحل تثبیت، با تلاش عوامل عملیاتی و طی پیمایش مسافتی تخصصی به طول یک کیلومتر از ارتفاعات کوهستان به نقطه‌ای امن منتقل و جهت سیر مراحل قانونی، تحویل عوامل انتظامی حاضر در محل شد.
درخشان خاطرنشان کرد: این عملیات ساعت ۱۶:۴۰ روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ به پایان رسید.

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برچسب ها
سمنان هلال احمر امدادرسانی کوهنورد ارتفاعات کشف پیکر
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