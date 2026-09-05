شبکه اسرائیلی: ایران مصمم به ادامه جنگ با آمریکاست!
به گزارش تابناک، گزارشهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران برای انجام حملات به اهداف استراتژیک در خاورمیانه، اعتماد زیادی به آمادگی و توانمندیهای نظامی خود پیدا کرده است.
شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد، این ارزیابیها نشان میدهند که تهران مصمم به ادامه جنگ و صرف چندین ماه برای بر هم زدن محاسبات منطقهای و بینالمللی آمریکاست.
با آغاز مجدد درگیریهای نظامی پس از یک دوره آرامش نسبی. دادههای اطلاعاتی احتمال میدهد که درگیریهای متقابل اخیر، زمینهساز تشدید خطرناکی است که ایران ممکن است در آینده نزدیک دست به آن بزند.
ارزیابیهای امنیتی آمریکا و اسرائیل حاکی از آن است که ایران از جنگهای ماههای اخیر با درک عمیقتری از قابلیتهای میدانی و عملیاتی خود خارج شده است، که باعث شده در مواجهه با سناریوهای نظامی، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد.
به گزارش این شبکه اسرائیلی، برآوردها حاکی از آن است که دولت ایران در حال حاضر آماده توافق با دولت ترامپ نیست و ترجیح میدهد جنگ را طولانیتر کند تا فضای سیاسی داخلی آمریکا را پیش از انتخابات میاندورهای کنگره ملتهب تر کند. واشنگتن هم به فشار اقتصادی و تحریمها تکیه میکند که به نوبه خود منجر به افزایش تنش منجر شده است.
در خصوص تحرکات میدانی، این شبکه هشدار داد که ایران ممکن است اقدامات تهاجمی مشابه ژوئیه گذشته انجام دهد؛ زمانی که حملاتش پایگاههای نظامی و زیرساختها را در منطقه هدف قرار داد و منجر به کشته شدن سه آمریکایی در اردن شد.
منبع: فارس