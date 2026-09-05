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تهدید فرمانده سنتکام علیه ناوگان نفتکش‌های ایران

فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز شنبه مدعی شد که آمریکا سه نفتکش ایرانی را هدف قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۲۳
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برد کوپر

به گزارش تابناک، سنتکام در بیانیه‌ای مدعی شد: «نیروهای سنتکام ۵ سپتامبر، سه نفت‌کش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند.»

در این حال، برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در اظهاراتی تهدیدآمیز شده است که در صورت لزوم، ناوگان نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که پیش از این نیز سنتکام مدعی هدف قرار دادن چند نفتکش ایرانی در مناطق مختلف شده بود.

 

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سنتکام برد کوپر آمریکا ایران تنگه هرمز نفتکش
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