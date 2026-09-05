تحریمهای واشنگتن احتمالاً تنشها را تشدید میکند
به گزارش تابناک، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد: گزارشهای اطلاعاتی آمریکا در هفتههای اخیر فاش کرده است که ایران نسبت به توانایی خود برای حمله به اهدافی در خاورمیانه اعتمادبهنفس بیشتری پیدا کرده و به نظر میرسد مصمم است برای ناکام گذاشتن ایالات متحده، این درگیری را ماهها ادامه دهد.
از بسیاری جهات، این ارزیابیها بازتاب چیزی است که در میدان قابل مشاهده بوده است؛ جایی که پس از یک دوره آرامش نسبی، بار دیگر درگیریها آغاز شد. طی هفته گذشته، ایران کشتیهایی را در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی در منطقه هدف قرار داد و نیروهای آمریکا نیز در داخل ایران حملاتی انجام دادند که به شهادت نیروهای نظامی و غیرنظامیان منجر شد.
تبادل حملات جدید تاکنون محدود بوده است. اما بر اساس گفته افرادی که این گزارشها را مطالعه کردهاند، دادههای اطلاعاتی حاکی از آن است که ایران ممکن است در حال بررسی تشدید قابلتوجه درگیری باشد.
به گفته مقامهایی که در جریان اطلاعات قرار گرفتهاند، ایران پس از ماهها جنگی که گاه شدت گرفته و گاه فروکش کرده، با درک بسیار بهتری از نقاط قوت نظامی خود بیرون آمده و اطمینان بیشتری نسبت به تواناییهایش پیدا کرده است.
برخی مقامهای فعلی و پیشین آمریکایی گفتند این گزارشها نشان میدهد که دستیابی به هرگونه توافق برای پایان کامل جنگ دشوار خواهد بود. به گفته برخی مقامها، نشانههای اندکی وجود دارد که ایران آماده باشد با ایالات متحده به هر نوع توافقی دست پیدا کند، زیرا تهران ظاهراً راضی است مشکلات سیاسی رئیسجمهور دونالد ترامپ را در آستانه انتخابات میاندورهای آمریکا تشدید کند.
ترامپ نیز فعلاً در پی مذاکره نیست و گفته است معتقد است میتواند با اعمال فشار اقتصادی بر ایران، تهران را وادار کند درباره کنترل خود بر تنگه هرمز امتیازدهی کند و شاید در نهایت درباره برنامه هستهای خود نیز مصالحه نماید. اما به گفته مقامهایی که گزارشهای اطلاعاتی را مطالعه کردهاند، در کوتاهمدت، تحریمهای اقتصادی آمریکا احتمالاً همچنان موجب تشدید تنشها خواهند شد.
به گفته مقامهای آمریکایی، ایران ممکن است در هفتههای آینده اقداماتی مشابه آنچه در ماه جولای انجام داد، در پیش بگیرد. در آن زمان، ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه حمله کرد و سه آمریکایی را در اردن کشت و کشتیرانی در تنگه هرمز را هدف قرار داد.
مقامهای آمریکایی همچنین معتقدند هکرهای مرتبط با ایران به احتمال زیاد مسئول حملات سایبری به بیش از ۱۰۰ سامانه آبرسانی در سراسر آمریکا در اواخر ماه جولای بودهاند. اگرچه هیچ نشانهای وجود نداشت که هیچیک از این سامانهها به شکلی مختل شده باشند که آب را برای آشامیدن ناایمن کند، اما این حملات در برخی موارد موجب اختلالاتی شد که نیازمند کنترل دستی سامانهها و صدور هشدارهای احتیاطی برای جوشاندن آب بود.
مقامهای فعلی و پیشین گفتند این هکرها همچنین به حمله به زیرساختهای نفت و گاز آمریکا علاقه نشان دادهاند، هرچند عموماً نفوذ به این سامانهها دشوارتر تلقی میشود. مشخص نیست که آیا تاکنون هیچیک از سامانههای انرژی آمریکا مورد نفوذ قرار گرفتهاند یا خیر.
به گفته مقامهای فعلی و پیشین آمریکا، نشانههایی وجود دارد که هکرهای مرتبط با ایران پس از متحمل شدن برخی خسارتها در آغاز جنگ، طی ماههای اخیر دوباره سازماندهی شدهاند.
مقامهای اطلاعاتی سابق و کارشناسان امنیتی گفتند حتی در صورت فقدان اختلالات جدی، حملات سایبری احتمالاً همچنان برای تهران روشی جذاب خواهد بود تا تلاش کند حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگی را که همین حالا نیز نامحبوب است، تضعیف نماید.
الکس اورلئان، پیمانکار سابق امنیت سایبری دولت آمریکا که در زمینه رصد گروههای هکری ایرانی تخصص دارد، گفت احتمالاً عوامل سایبری ایران احساس جسارت بیشتری پیدا کردهاند.
«حتی اگر چنین حملاتی نتوانند افکار عمومی آمریکا را به شکل معناداری آشفته کنند، باز هم میتوانند بخشی از تلاش گستردهتر برای به ستوه آوردن صبر داخلی نسبت به نحوه مدیریت این درگیری توسط دولت فعلی باشند.»
روز پنجشنبه، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در یک نشست خبری ظاهراً اذعان کرد که چنین حملاتی میتوانند حمایت از درگیریای را که پایان مشخصی برای آن در چشمانداز نیست، بیش از پیش کاهش دهند. او تلاش کرد تهدید متوجه آمریکاییها را کماهمیت جلوه دهد، اما گفت دولت ترامپ انتظار دارد تهران همچنان «تلاش کند کارهای زیادی انجام دهد» تا آمریکا را هدف قرار دهد.
ونس در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حملات سایبری ادعا کرد: اگر به توانایی ایران برای مختل کردن زندگی عادی آمریکاییها نگاه کنید، فکر میکنم این توانایی بسیار محدود است. صفر نیست، اما بسیار محدود است. من بسیار بیشتر نگران حملات سایبری از سوی بازیگران دیگر هستم.
ترامپ در حالی که نیروهای آمریکا و اسرائیل جنگ را در ۲۸ فوریه آغاز کردند، پیروزی سریع و قاطع را پیشبینی کرده بود. منتقدان رئیسجمهور میگویند پس از موجی از حملات سنگین، اکنون به شکل دردناکی روشن شده است که دولت ترامپ میزان تابآوری ایران را دستکم گرفته بود.
جیسون کرو، نماینده دموکرات ایالت کلرادو و عضو کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، گفت: ایرانیها نسبت به موقعیت خود احساس اعتمادبهنفس زیادی دارند. آنها آسیب قابلتوجهی دیدهاند، اما این مسئله همیشه بخشی از ساختار و محاسبات آنها بوده است. آنها میدانند که میتوانند آسیب ببینند و در اینجا بازی بسیار بلندمدتتری را دنبال میکنند.
کرو از اظهارنظر درباره ارزیابیهای محرمانه خودداری کرد، اما گفت ایرانیها به دلایل متعددی معتقدند در موقعیت قویتری قرار دارند.
به نظر میرسد رهبران ایران همچنین درک دقیقتری از نحوه اعمال کنترل بر تنگه هرمز پیدا کردهاند؛ آبراهی حیاتی که پیش از آغاز جنگ، یکپنجم نفت جهان از طریق آن عبور میکرد.
کرو افزود: آنها همیشه میدانستند که این تنگه یک اهرم بزرگ برای چانهزنی است، اما اکنون بیش از گذشته به میزان اهرم فشاری که این موضوع در اختیارشان قرار میدهد، پی بردهاند.
افراد دیگری که در جریان این گزارشها قرار گرفتهاند گفتند ایران احتمالاً معتقد است ارتش آمریکا با کاهش ذخایر مهمات خود، برای انجام حملات عمده جدید با دشواری زیادی مواجه خواهد شد.
مقامهای فعلی و پیشین افزودند همچنین نشانههایی وجود دارد که ایران مصمم است دستکم تا انتخابات میاندورهای آمریکا، درگیری را طولانی کند.
به گفته این مقامها، ایران میداند که جنگ ــ و قیمت بالای بنزین که در پی بسته شدن تنگه هرمز ایجاد شده است ــ از نظر سیاسی به زیان ترامپ و حزب جمهوریخواه تمام میشود.
جاش گاتهیمر، نماینده دموکرات ایالت نیوجرسی، گفت: ایرانیها فکر میکنند حداکثر اهرم فشار را در اختیار دارند. بنابراین از دیدگاه آنها، چرا نباید همچنان رئیسجمهور را تحت فشار بگذارند؟
نشانههایی وجود دارد که ایران در تلاش است تبلیغاتی را منتشر کند که موقعیت انتخاباتی ترامپ را تضعیف کند. هفته گذشته، متا گزارشی منتشر کرد که در آن به شبکه کوچکی از حسابهای کاربری در فیسبوک و اینستاگرام که منشأ ایرانی داشتند و بر سیاستهای ایالات متحده تمرکز داشتند، اشاره شده بود. متا گفت محتوای این شبکه که برخی از آنها با هوش مصنوعی تولید شده بود، شامل «دیدگاههای ضد جمهوریخواهانه» بود.
شرکت «آلتیا»، یک شرکت اطلاعات تهدیدات سایبری، اعلام کرد رسانههای داخلی ایران طی دو هفته گذشته بیش از ۱۲۰۰ مقاله فارسیزبان منتشر کردهاند که در آنها هم به ترامپ و هم به انتخابات میاندورهای آمریکا اشاره شده است. به گفته آلتیا، چارچوب غالب این مطالب این بوده که جنگ به یک مسئولیت و بار سیاسی برای ترامپ تبدیل شده است.
گاتهیمر، یکی دیگر از اعضای کمیته اطلاعات که از بحث درباره گزارشهای محرمانه خودداری کرد، گفت که در ابتدا از جنگ حمایت میکرد. اما وی افزود دولت ترامپ فاقد یک راهبرد روشن بوده و ایران توانسته است آثار حملات را پشت سر بگذارد.
او تاکید کرد که ایران توانسته است هم در برابر تحریمهای اقتصادی سنگین و هم بمبارانهای نظامی مقاومت کند.