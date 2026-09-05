در نگاه اول، لاله گوش شاید آخرین جایی باشد که کسی برای جست‌وجوی راهی جهت کاهش درد، اضطراب یا ترک سیگار به آن فکر کند. اما سال‌هاست شیوه‌ای درمانی با نام «اوریکولوتراپی» یا گوش‌درمانی، همین بخش کوچک از بدن را به مرکز توجه درمانگران و پژوهشگران آورده است؛ روشی که بر تحریک نقاط مشخصی از گوش استوار است و طرفدارانش معتقدند می‌تواند در کنار درمان‌های پزشکی، در کنترل بعضی علائم نقش داشته باشد.

به گزارش تابناک، ماجرا البته به یک ایده ساده ختم نمی‌شود؛ اینکه «هر نقطه از گوش، نماینده عضوی از بدن است». همین جمله جذاب، هم به گسترش اوریکولوتراپی کمک کرده و هم محل اختلاف بوده است. تصویر یک بدن وارونه که در نقشه گوش ترسیم می‌شود، برای بسیاری آشناست: سر در ناحیه پایین گوش، ستون فقرات در امتداد بخش داخلی و اندام‌ها در نقاط دیگر. اما هرچه روایت از فضای تبلیغاتی فاصله می‌گیرد و به اتاق پژوهش نزدیک‌تر می‌شود، پرسش‌ها جدی‌تر می‌شوند: واقعاً کدام اثر‌ها پشتوانه علمی دارند و کجا با ادعا‌هایی روبه‌رو هستیم که از شواهد موجود جلوتر رفته‌اند؟

درمان از مسیر یک نقطه کوچک

در اوریکولوتراپی، درمانگر بسته به هدف درمان، نقاطی از لاله گوش را انتخاب و تحریک می‌کند. این تحریک می‌تواند با سوزن‌های بسیار ظریف، دانه‌های گیاهی، فشار دستی، ابزار‌های مکانیکی یا روش‌های دیگری انجام شود. بیمار ممکن است احساس فشار، گرما یا حساسیت موضعی داشته باشد؛ گاهی هم تقریباً هیچ حس ویژه‌ای را تجربه نمی‌کند.

هواداران این روش معمولاً از کاربرد آن در کاهش درد، کمک به کنترل اضطراب، بهبود برخی علائم وابستگی و کاهش تنش سخن می‌گویند. بخشی از جذابیت آن هم در همین سادگی ظاهری نهفته است: گوش در دسترس است، تحریک نقاط آن نسبتاً آسان به نظر می‌رسد و بیمار می‌تواند در بعضی شیوه‌ها با آموزش مناسب، فشار دادن یک نقطه مشخص را در خانه نیز ادامه دهد.

با این حال، نباید از یک نکته عبور کرد. «ساده بودن روش» به معنای «ثابت‌شده بودن همه ادعاها» نیست. در حوزه درمان‌های مکمل، مرز میان تجربه شخصی و اثربخشی اثبات‌شده گاهی به‌شدت کمرنگ می‌شود؛ فردی می‌گوید بعد از چند جلسه دردش کمتر شده و همان تجربه، خیلی زود به عنوان سند قطعی برای اثربخشی یک روش در همه بیماران بازگو می‌شود. پزشکی، البته، با این سرعت حکم صادر نمی‌کند.

جایی که شواهد امیدوارکننده‌اند و جایی که هنوز سؤال باقی است

برخی مطالعات درباره استفاده از تحریک نقاط گوش برای کنترل بعضی انواع درد یا کاهش علائم اضطراب، نتایج امیدوارکننده‌ای گزارش کرده‌اند. اما کیفیت پژوهش‌ها یکسان نیست؛ اندازه نمونه‌ها، شیوه انتخاب نقاط، تفاوت روش‌های درمانی و حتی طراحی گروه کنترل، می‌تواند نتیجه را تغییر دهد. همین مسئله باعث می‌شود که نتوان هر ادعای درمانی را با یک جمله قاطع تأیید کرد.

درباره برخی کاربردها، اوریکولوتراپی ممکن است برای بخشی از بیماران به عنوان درمان مکمل ارزش بررسی داشته باشد؛ یعنی نه جایگزین تشخیص پزشک، نه نسخه‌ای برای کنار گذاشتن دارو، و نه میان‌بری برای درمان بیماری‌های پیچیده. این تفاوت، کوچک نیست. کسی که برای سردرد‌های مکرر به گوش‌درمانی مراجعه می‌کند، شاید به روشی کم‌خطر برای کاهش تنش دست پیدا کند؛ اما اگر همان فرد به دلیل سردردی ناشی از یک بیماری مهم، بررسی پزشکی را کنار بگذارد، مسئله شکل دیگری پیدا می‌کند.

پژوهش علمی معمولاً با ادعا‌های بزرگ محتاط است. درست هم همین‌جاست که بازار درمان گاهی مسیر دیگری می‌رود. هرچه یک روش بیشتر با وعده‌های گسترده معرفی شود، از «کمک به کنترل یک علامت» فاصله می‌گیرد و به «درمان همه‌چیز» نزدیک می‌شود؛ و این همان نقطه‌ای است که باید با تردید ایستاد.





چرا گوش؟

یکی از پرسش‌های اصلی این است که اصلاً چرا تحریک گوش می‌تواند اثری فراتر از همان نقطه کوچک داشته باشد. پاسخ‌ها یکسان نیستند. بخشی از پژوهش‌های جدید به ارتباط عصبی گوش با ساختار‌های عصبی بدن توجه کرده‌اند؛ ارتباط‌هایی که می‌توانند توضیح دهند چرا تحریک بعضی نواحی، در ادراک درد یا وضعیت عصبی فرد اثر بگذارد.

اما توضیح یک «مکانیسم احتمالی» با اثبات یک «اثر درمانی قطعی» تفاوت دارد. این دو در تبلیغات تجاری گاهی عمداً در هم آمیخته می‌شوند. اینکه گوش دارای مسیر‌های عصبی مهم است، خودبه‌خود ثابت نمی‌کند که هر نقطه علامت‌گذاری‌شده روی نقشه‌های اوریکولوتراپی می‌تواند بیماری متناظر با خود را درمان کند. فاصله میان این دو گزاره، فاصله کمی نیست؛ پژوهش باید آن را پر کند.

همین‌جا شاید بتوان نگاه منصفانه‌تری داشت: نه تمسخر شتاب‌زده روش‌های مکمل راه درستی است و نه پذیرش بی‌چون‌وچرای همه ادعا‌هایی که با عنوان «طب سنتی» یا «درمان طبیعی» عرضه می‌شوند. ارزش هر روش را باید در همان جایی سنجید که ادعا می‌کند اثر دارد، با همان معیاری که برای هر درمان دیگری مطالبه می‌کنیم.

جذابیت یک درمان غیرتهاجمی

بسیاری از مراجعان، اوریکولوتراپی را به دلیل تصور کم‌تهاجمی بودن آن انتخاب می‌کنند. این تصور بی‌دلیل نیست، اما کم‌تهاجمی بودن به معنای بی‌خطر بودن مطلق هم نیست. استفاده نادرست از سوزن، رعایت نکردن اصول بهداشتی، تحریک بیش از اندازه یا مراجعه به افراد فاقد صلاحیت می‌تواند مشکل‌ساز شود. افرادی که شرایط پزشکی خاص دارند نیز نباید صرفاً بر پایه تبلیغات، هر روشی را تجربه کنند.

گوش در دسترس است، تحریک نقاط آن نسبتاً آسان به نظر می‌رسد و بیمار می‌تواند در بعضی شیوه‌ها با آموزش مناسب، فشار دادن یک نقطه مشخص را در خانه نیز ادامه دهد.

نکته مهم‌تر، انتظاری است که بیمار با خود به اتاق درمان می‌برد. کسی که به دنبال «درمان قطعی در چند جلسه» است، احتمالاً بیش از کسی که اوریکولوتراپی را یک روش کمکی می‌بیند، در معرض ناامیدی یا سوءاستفاده قرار دارد. در پزشکی، وعده‌های خیلی بزرگ معمولاً باید چراغ هشدار را روشن کنند؛ به‌ویژه وقتی بیماری مزمن، درد شدید یا مشکلات روانی در میان باشد.

در عین حال، تجربه بیمار را هم نباید با یک جمله کنار گذاشت. اگر فردی واقعاً پس از درمان، کاهش درد یا آرامش بیشتری احساس می‌کند، این تجربه برای او واقعی است. پرسش علمی این است که چه مقدار از این تغییر به اثر اختصاصی مداخله مربوط می‌شود، چه مقدار به روند طبیعی بیماری، انتظار بیمار، رابطه درمانگر و عوامل دیگر. علم برای پاسخ دادن به همین سؤال‌های ظریف طراحی شده است.

گوش‌درمانی در عصر مطالبه‌گری سلامت

امروز مخاطب سلامت بیش از گذشته در معرض انبوهی از توصیه‌ها قرار دارد. شبکه‌های اجتماعی، یک ویدئوی کوتاه را در چند ساعت به منبع «اطلاعات پزشکی» برای هزاران نفر تبدیل می‌کنند. در چنین فضایی، تصویر چسبی روی گوش یا نقشه‌ای رنگی از نقاط لاله گوش، خیلی سریع می‌تواند قانع‌کننده به نظر برسد؛ مخصوصاً وقتی روایت‌هایی شخصی از «بهبود معجزه‌آسا» کنار آن قرار بگیرد.

اوریکولوتراپی هم از این قاعده مستثنا نیست. شاید مسئله اصلی، خود روش نباشد؛ مسئله آن‌جاست که نام یک روش مکمل به مجوزی برای ساختن وعده‌های بی‌پایان تبدیل شود. اگر ادعایی درباره کاهش یک علامت مطرح می‌شود، باید همان ادعا سنجیده شود، نه اینکه فهرستی طولانی از بیماری‌ها به تبلیغ افزوده شود تا هر مخاطبی احساس کند راه‌حل مشکلش را پیدا کرده است.

برای نظام سلامت، رویکرد منطقی می‌تواند روشن باشد: پژوهش دقیق، نظارت بر ادعا‌های درمانی، آموزش عمومی و جلوگیری از تبدیل شدن درمان‌های مکمل به جایگزین‌های غیرمسئولانه برای پزشکی مبتنی بر شواهد. اوریکولوتراپی، مانند بسیاری از روش‌های مشابه، شاید در برخی موقعیت‌ها نقش کمکی داشته باشد؛ اما هنوز هیچ مجوزی برای آن نیست که گوش را به کلید مخفی درمان همه بیماری‌ها تبدیل کنیم.

لاله گوش کوچک است، اما داستانی که درباره آن شکل گرفته، کوچک نیست. میان تجربه، سنت، پژوهش عصب‌شناختی و بازار پرزرق‌وبرق سلامت، یک پرسش همچنان باقی می‌ماند: آیا آنچه روی نقشه گوش می‌بینیم، واقعاً می‌تواند مسیر درمان را تغییر دهد؟ پاسخ این پرسش باید نه از دل تبلیغات، بلکه از پژوهش‌های دقیق و تجربه بالینی معتبر بیرون بیاید؛ همان‌جا که وعده‌ها مجبور می‌شوند به اندازه شواهدشان حرف بزنند.