ایده زاکانی درباره تهرانِ برقی

شهردار تهران با اشاره به مقاومت‌های صورت‌گرفته در ابتدای مسیر برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، گفت: «زمانی که قصد آغاز این مسیر را داشتیم، با مخالفت‌های شدیدی مواجه شدیم، چرا که ما تابوهای موجود را شکسته بودیم.»

به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی درباره قیمت اتوبوس‌ها گفـت: هنگامی که برای خرید اولین اتوبوس اقدام کردیم، ۳۴۷هزار یورو قیمت دادند و کم‌ترین قیمت نیز ۳۱۷هزار یورو بود که با ملحقات آن دوباره قیمت را بالا می‌بردند. در آن بازه زمانی که به چین رفتیم، به وزیر نیروی کنونی که در آن بازه زمانی وزیر صنعت بود، گفتم که کلاهبرداران طوری کلاه را روی سر ما گذاشته‌اند که هرچقدر کلاه را بالا بکشیم، بازهم کلاه روی چشمان ما است.

شهردار تهران گفت: به او گفتم که قیمت در چین ۲۲۰ هزار یورو است و بهتر از این هم تحویل در گمرک می‌دهند در حالی که ۳۴۷هزار یورو می‌دهند. چون قیمت را شکستیم و بازی را بهم زدیم وماشین خوب آوردیم عالم و آدم بر سرما ریختند. من به دستگاه نظارتی گفتم که ارزان‌تر خریدم و آورده‌ام؛ پس مشکل چیست؟ آنقدر اذیت کردند و کار کردن خیلی سخت است و یک نفر بخواهد کار خوب انجام دهد نمی‌گذارند؛ اما کار انجام شد.

زاکانی گفت: ایده بزرگی در سر داریم که تمام تهران را برقی کنیم و از انرژی دوگانه به یک انرژی برق تبدیل کنیم. قاعده برق خورشیدی، تبدیل گاز به برق در محل و برق اتمی را دنبال می‌کنیم تا یک بازی بزرگ را تعریف کنیم. این بازی بزرگ خیلی به نفع کشور است.

منبع: ایسنا