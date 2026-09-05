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ایده زاکانی درباره تهرانِ برقی

شهردار تهران با اشاره به مقاومت‌های صورت‌گرفته در ابتدای مسیر برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، گفت: «زمانی که قصد آغاز این مسیر را داشتیم، با مخالفت‌های شدیدی مواجه شدیم، چرا که ما تابوهای موجود را شکسته بودیم.»
کد خبر: ۱۳۹۲۹۷۰
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1458 بازدید
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۷
علیرضا زاکانی

به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی درباره قیمت اتوبوس‌ها گفـت: هنگامی که برای خرید اولین اتوبوس اقدام کردیم، ۳۴۷هزار یورو قیمت دادند و کم‌ترین قیمت نیز ۳۱۷هزار یورو بود که با ملحقات آن دوباره قیمت را بالا می‌بردند. در آن بازه زمانی که به چین رفتیم، به وزیر نیروی کنونی که در آن بازه زمانی وزیر صنعت بود، گفتم که کلاهبرداران طوری کلاه را روی سر ما گذاشته‌اند که هرچقدر کلاه را بالا بکشیم، بازهم کلاه روی چشمان ما است.

شهردار تهران گفت: به او گفتم که قیمت در چین ۲۲۰ هزار یورو است و بهتر از این هم تحویل در گمرک می‌دهند در حالی که ۳۴۷هزار یورو می‌دهند. چون قیمت را شکستیم و بازی را بهم زدیم وماشین خوب آوردیم عالم و آدم بر سرما ریختند. من به دستگاه نظارتی گفتم که ارزان‌تر خریدم و آورده‌ام؛ پس مشکل چیست؟ آنقدر اذیت کردند و کار کردن خیلی سخت است و یک نفر بخواهد کار خوب انجام دهد نمی‌گذارند؛ اما کار انجام شد.

زاکانی گفت: ایده بزرگی در سر داریم که تمام تهران را برقی کنیم و از انرژی دوگانه به یک انرژی برق تبدیل کنیم. قاعده برق خورشیدی، تبدیل گاز به برق در محل و برق اتمی را دنبال می‌کنیم تا یک بازی بزرگ را تعریف کنیم. این بازی بزرگ خیلی به نفع کشور است.

منبع: ایسنا

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علیرضا زاکانی شهردار تهران اتوبوس برق اتمی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
4
3
پاسخ
متاسفانه وقتی جوابگو نیستن و مرغشون یک پا داره،،،وضعیتشان کاملا مشخصه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
ایشون که خیلی جناحی و افراطی تشریف دارن و بقول خودشون پزشک هسته ای هستند

خوب مدیریت کلانشهری مانند تهران چه ربطی به پزشکی و اونهم پزشکی هسته ای داره؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
دم زاکانی گرم، عالی کار میکنه ، علت حاشیه های پشت سرشم همین خوب کار کردنشه
مدیریت خوب در زمان جنگ، توسعه مترو ...
خدا رحم کرد حناچی و نجفی اینا نشدن شهردارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
1
3
پاسخ
درباره قرارداد اتوبوسها یه تپضیحی میدی قیمتشون چند پای مردم دراومده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
1
0
پاسخ
ما در مدیریت بسیاربسیار ضعیف عمل میکنیم مثلا همین برقی سازی خیلی واجبه و باید تاکنون بهره برداری میشد. یا در بلوارها در داخل شهرها چرا شهرداریها مغازه های صافکاری و نقاشی را به اجبار به داخل گاراژ نمی برند 99درصد مشکل کشور مشکل مدیریتی هست که با تصمیمات درست و اعمال قانون با شدت بسیار مشکلات کم و کمتر میشوند
من
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
1
1
پاسخ
فکر کردی رانت خورهای این مملکت از جمله پتروشیمی ها میزارن شما ماشین برقی رو جا بندازین بیش از 40 سال هست که از نفت این مملکت هر روز دارن فربه تر میشن و امروز قیمت یه روغن موتور ماشین رو کردن 5 میلیون در کنار ایران خودرو و سایپا جیب مردم رو دارن میزنن
LK
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
1
3
پاسخ
دمت گرم همون کاری که چین 15 سال پیش کرد
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