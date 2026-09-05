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مورد عجیب یک تریدر نفت فروشنده جو!

پیام برازجانی: مساله تراستی‌ها چالش عجیبی شده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۲۷
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1223 بازدید
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۳
تریدر

پیام برازجانی: مساله تراستی‌ها چالش عجیبی شده است. 

به گزارش تابناک؛ ‏تریدر نفت همزمان تراستی دلار و همزمان فروشنده جو و گندم و برنج و نهاده دامی شده، هم با تخفیف نفت میخرد هم هزینه جابجایی دلار می‌گیرد هم بالاتر از قیمت جهانی کالا وارد می‌کند. اخیرا که تریدر بدهکار برای فرار نقش طلبکار هم می‌گیرد. 

‏از طرفی نه وضعیت شفاف میشه چون شبکه فروش نفت و انتقال پول لو میره نه میتونه پنهان بمونه چون بعضی تراستی‌ها از محرمانه بودن سوء استفاده کردند.

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تریدر نفت تراستی خبر فوری فروش نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
17
2
پاسخ
اشکالش چیه؟ شما با کار اقتصادی ملت مخالفی؟ هر وقت مال شما رو خوردن بیا فریاد بزن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
اشکالش اینه که با پول مردم جیب خودشان را پر میکنند اسم این دزدیه نه تجارت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
چوب رو که برداری.....
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