مورد عجیب یک تریدر نفت فروشنده جو!
پیام برازجانی: مساله تراستیها چالش عجیبی شده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۲۷| |
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پیام برازجانی: مساله تراستیها چالش عجیبی شده است.
به گزارش تابناک؛ تریدر نفت همزمان تراستی دلار و همزمان فروشنده جو و گندم و برنج و نهاده دامی شده، هم با تخفیف نفت میخرد هم هزینه جابجایی دلار میگیرد هم بالاتر از قیمت جهانی کالا وارد میکند. اخیرا که تریدر بدهکار برای فرار نقش طلبکار هم میگیرد.
از طرفی نه وضعیت شفاف میشه چون شبکه فروش نفت و انتقال پول لو میره نه میتونه پنهان بمونه چون بعضی تراستیها از محرمانه بودن سوء استفاده کردند.
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