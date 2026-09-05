آمریکا: ایران کوتاه نمی‌آید

ارزیابی جدید آمریکا حاکی از آن است که ایران نسبت به توانایی خود برای هدف قرار دادن پایگاه‌ها در غرب آسیا اعتمادبه‌نفس بیشتری یافته و بعید است تا انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر شروط آمریکا را بپذیرد؛ بنابراین آمریکا در انتظار معجزه ای از سوی ایران است.