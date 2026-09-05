آمریکا: ایران کوتاه نمیآید
ارزیابی جدید آمریکا حاکی از آن است که ایران نسبت به توانایی خود برای هدف قرار دادن پایگاهها در غرب آسیا اعتمادبهنفس بیشتری یافته و بعید است تا انتخابات میاندورهای نوامبر شروط آمریکا را بپذیرد؛ بنابراین آمریکا در انتظار معجزه ای از سوی ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۱۶| |
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به گزارش تابناک؛ روزنامه «نیویورکتایمز» گزارش داد ارزیابیهای جدید اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد ایران در زمینه توانایی خود برای هدف قرار دادن پایگاهها در غرب آسیا اعتمادبهنفس بیشتری پیدا کرده و عزمش در مقابله با اقدامات نظامی ایالات متحده قویتر شده است.
این گزارش به نقل از مقامهای آمریکایی افزود شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ایران به پذیرش شروط آمریکا تا انتخابات میاندورهای تمایلی داشته باشد.
در همین ارتباط، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اوایل این هفته گفته بود نمیداند درگیری میان آمریکا و ایران چه زمانی پایان خواهد یافت.
منبع: ایسنا
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