گفتوگوی رئیس امارات با اردوغان درباره تحولات منطقه
محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی و رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری ترکیه جمعه شب درباره تحولات منطقهای و همکاریهای دوجانبه گفتوگو کردند.
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به گزارش تابناک، محمد بنزاید و اردوغان جمعه شب در تماس تلفنی، بر لزوم تقویت تلاشها برای تحکیم امنیت و ثبات در منطقه غرب آسیا و حرکت به سوی مسیری که به صلح پایدار به نفع همه کشورها و مردم منطقه منجر شود، تأکید کردند.
در این تماس تلفنی همچنین به بررسی زمینههای مختلف همکاری و اقدام مشترک به منظور خدمت به اولویتهای توسعه و منافع مشترک و بهرهمندی دو کشور پرداخته شد.
طرفین همچنین برخی مسائل و موضوعات مشترک، به ویژه تحولات منطقهای و تلاشهای انجام شده در رابطه با آن را بررسی کردند.
منبع: ایرنا
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