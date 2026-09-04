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توهمات جدید بسنت: شریان‌های مالی ایران را قطع کردیم!

وزیر خزانه‌داری آمریکا در جدیدترین توهمات خود ضمن پیش‌بینی کاهش قیمت نفت تا ۴۰ دلار مدعی شد که با تحریم‌های جدید، شریان‌های مالی حیاتی ایران در ترکیه را قطع کرده است. 
کد خبر: ۱۳۹۲۸۶۸
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اسکات بسنت

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که واشنگتن یک بانک دیگر مرتبط با ایران را تحریم کرده و ممکن است هفته آینده نیز بانک دیگری را تحریم کند.

وی در این رابطه مدعی شد که آمریکا در اجرای عملیات «منزوی‌سازی اقتصادی» جدی است و امیدوار است که مجبور نشود تحریم‌های بیشتری علیه بانک‌های دیگر اعمال کند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که عدم اعمال تحریم علیه بانک‌های بیشتر، به میزان سرعت توقف حمایت‌ها از ایران بستگی دارد.

بسنت در ادامه توهم فروشی های ترامپ مدعی شد که با افزایش عرضه در بازار جهانی، قیمت نفت خام ممکن است به محدوده ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که آمریکا با اعمال تحریم علیه بانک «گلدن گلوبال»، شریان‌های حیاتی مالی ایران در ترکیه را قطع کرده است.

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