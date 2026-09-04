هوای تهران سنگین شد
با ثبت شاخص ۱۲۱ و قرار گرفتن هوا در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» در روز جمعه، تعداد روزهای آلوده تهران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۳ روز رسید.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۲۴| |
401 بازدید
به گزارش تابناک؛ بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلایندگی هوای پایتخت امروز جمعه روی عدد ۱۲۱ قرار دارد و کیفیت هوا در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» است.
همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوای تهران ۱۱۷ بوده و پایتخت در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار داشته است.
تهرانیها از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ روز هوای پاک، ۱۳۰ روز هوای قابل قبول، ۲۳ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و ۲ روز هوای ناسالم را تجربه کردهاند.
گزارش خطا